獨／高雄綠營里長爆毒駕黑歷史！拉K上路連撞2車　本人認了

▲高雄左營里長劉淯騰爆毒駕「恐遭退黨」，本人發聲喊：改無黨籍繼續選。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2026九合一選舉即將登場，但高雄市左營區自助里里長劉淯騰最近被爆出「毒駕」黑歷史，民進黨高雄市黨部今（21）日火速開鍘，宣布2026年選舉「不予提名」，最重恐遭開除黨籍。劉淯騰今也發出聲明「人都有過去，我會選擇承擔並繼續前行」，但強調自己會用無黨籍身分參選，持續服務選民。

據了解，劉淯騰年僅40歲，過去曾任立法委員林岱樺辦公室助理，並接連在趙天麟辦公室擔任特助、市議員李雅慧辦公室擔任副執行長等，2022年正式加入民進黨，並首度參選高雄市村里長選舉，也順利當選里長。

未料，劉淯騰近期被爆出12年前的「毒駕黑歷史」，引發綠營內質疑標準不一的聲浪。對此，劉淯騰今接受《ETtoday新聞雲》電訪表示，「人都有過去，我會選擇承擔並繼續前行」，針對12年前持三級毒品毒駕的往事，他秉持負責與誠實的態度，坦然面對，誠懇反省，人的一生中難免有過錯，對於12年前發生的事件，他從未試圖逃避。」

▲高雄左營里長劉淯騰爆毒駕「恐遭退黨」。本人發聲喊：改無黨籍繼續選。（圖／記者賴文萱翻攝）

劉淯騰指出，那是年輕時的磨練，也是他人生中深刻的教訓。這些經歷讓他學會謙卑，更明白責任的分量。一個人的價值不應僅由多年前的錯誤來定論，更應該看他如何從跌倒的地方站起來，以及他現在正為社會創造什麼價值。

他強調，這幾年來，他與團隊在地方的深耕與付出，街坊鄰里與支持者們有目共睹。他也懇請大眾，不要用過去的陰影，抹滅他現在為地方服務的汗水與決心，而他也會持續用「無黨籍」身分參選到底，畢竟服務地方選民不分黨派、派系。

不過，劉淯騰也認為，自己只是個小小里長，這波政治攻擊、派系鬥爭大可不必，否則過去曾有「黑歷史」的參選人，是不是都應該要全部比照、一視同仁辦理？

根據法院判決，劉淯騰是在2014年11月25日下午5時許，在高雄市區一處速食店廁所內施用第三級毒品K他命，竟仍駕車上路。約1小時後行經市區道路時，因毒品影響導致精神恍惚、反應遲鈍，直接擦撞停放路邊的2輛轎車。

劉男坦承犯行，供稱因施用毒品影響精神狀態才釀禍。法官審酌他明知吸毒後會影響判斷與反應能力，仍執意開車上路，危及公共安全，依法判刑2月，得易科罰金。

此案近日再被翻出，也讓劉男里長身分備受檢視。民進黨高雄市黨部今召開提名小組會議，強調對毒駕「零容忍」，決議不再提名劉男參選2026年里長，並將啟動黨內評議程序，最嚴重可祭出開除黨籍處分。