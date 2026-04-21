幕後／國安情資：中國祭3手段　逼迫3島國撤銷賴清德專機飛航許可

▲總統府召開臨時記者會，秘書長潘孟安出席。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計明天（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼；不過，中國強力施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此賴清德被迫暫緩本次出訪規劃。對此，國安官員受訪時透露，根據我方與友方掌握情資，中國對三個國家威脅，提出「撤銷鉅額債務豁免」、「停止融資」，以及「進一步制裁」等三大經濟脅迫手段，逼迫三國撤銷總統專機的飛航許可。

國安官員受訪指出，根據我方與友方掌握情資，中國是對塞席爾、馬達加斯加、模里西斯施壓威脅，提出「撤銷對其鉅額債務豁免」、「停止融資」及「進一步經濟制裁」等經濟脅迫，要求三國撤銷對台灣元首專機航經其飛航情報區的飛航許可。三國在高度壓力下，臨時、無預警的取消。

國安官員表示，實務上，按照國際民航規範以及慣例，除非有明顯惡意、安全上威脅，對於類似飛越FIR並不能無故拒絕，因為這會嚴重衝擊飛航安全，例如長航程班機可能因此遭遇無備降場等飛安威脅等。這種臨時撤銷的決定，國際罕見。

國安官員強調，這種透過政治、經濟施壓第三國，使其改變飛航許可決定的主權行為，用以打壓其他國家的國際往來，由於涉及干涉他國內政、衝擊飛安這樣的普世原則，中國無視於國際規則和秩序的粗暴做法，也是史上僅見。

▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

