賴清德出訪喊卡　藍黨團：賴政府須正視國際現實、期待兩岸減少誤解

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德原預計明出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但總統府今（21日）開記者會，指中國以經濟脅迫強力施壓，致塞席爾、模里西斯、馬達加斯加無預警下取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩。對此，國民黨立法院黨團表示，深感遺憾賴清德近期出訪接連受到間接因素影響，期待兩岸能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解，而賴政府也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係。

總統府秘書長潘孟安21日傍晚6時召開臨時記者會。潘孟安表示，原訂明天出發史瓦帝尼，由於專機在航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩，總統另外會指派特使出席史瓦帝尼活動。

潘孟安說，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這次有三國無預警之下取消飛航許可，中國當局以經濟脅迫強力施壓，國際間絕無僅有，威逼第三國改變主權決定行為，衝擊安全跟國際規範與慣例，對他國內政干預，破壞區域現狀，傷害人民感情。

對此，國民黨立法院黨團發新聞稿表示，對於近期賴清德出訪行程受到接連因素影響的情況，國民黨立法院黨團感到深感遺憾。

國民黨立法院黨團說，「台灣一路走來，始終以誠意交朋友、以務實推動外交。我們珍惜每一段得來不易的邦誼，也尊重彼此的選擇與主權。此次事件同時提醒政府，在推動重要外交行程前，應有更周延的事前評估與完善準備，對各種可能風險做好掌握與因應，才能確保國家尊嚴與行程順利」。

國民黨立法院黨團表示，雖然民進黨不斷告訴國人，現在是台美關係50年來最好的時刻，但是賴清德出訪竟然連過境美國都無法得到許可，再到今天出訪前又發生取消行程的遺憾的情況。國民黨團不只希望務實外交的政策，更希望有完整的前置作業規劃能夠順利的完成推動。

「我們也期待兩岸之間，能夠在理性與善意的基礎上，持續展開融洽溝通，累積互信，減少誤解。」國民黨立法院黨團說，國際社會並非零和競逐，唯有透過交流與理解，才能為區域帶來更穩定的發展，希望賴清德能有自信的面對，更勇敢的踏出第一步，這必將是全民之福。

國民黨立法院黨團指出，同時，面對快速變動的國際局勢，賴政府也必須正視國際現實，在理想與務實之間取得平衡，穩健推動對外關係，讓台灣在世界中持續被看見、被尊重。

國民黨立法院黨團也說，「期待未來在更理性、善意的氛圍中，讓台灣穩健走向世界，也讓區域走向和平與共榮」。