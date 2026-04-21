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快訊／中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

▲總統府召開臨時記者會，秘書長潘孟安出席。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統府召開臨時記者會，秘書長潘孟安出席。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德預計明天（22日）出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼；不過，總統府秘書長潘孟安今天（21日）晚間臨時召開記者會表示，專機在航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩。

潘孟安表示，總統原定於明（22 ）日出發前往史瓦帝尼訪問行程，由於專機航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首、訪團及飛航安全，這趟行程將暫緩，總統另指派特使出席史瓦帝尼「雙慶」國家慶典活動。

潘孟安指出，根據了解，此次包括塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）等三國在無預警狀況下，無端取消專機飛航許可，實際原因為中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓。這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

潘孟安強調，中華民國台灣是主權國家，台灣是世界的台灣，兩千三百萬的台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權力阻擋，也無法阻擋。對於連日協助我國交涉相關事宜之理念相近國家，我國也在此表達衷心感謝。

▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼中國施壓三島國，逼迫取消賴清德專機飛航許可。（圖／）（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）
 

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