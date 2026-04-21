賴暫緩出訪「和鄭習會無關」　國民黨籲中國：給中華民國外交空間

▲國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德原預計明出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但總統府今（21日）開記者會，指中國以經濟脅迫強力施壓，致塞席爾、模里西斯、馬達加斯加無預警下取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩。對此，國民黨表示，呼籲中國大陸，克制、減少打壓，給予中華民國政府外交空間；國民黨也強調，賴清德訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和「鄭習會」無關。

總統府秘書長潘孟安21日傍晚6時召開臨時記者會。潘孟安表示，原訂明天出發史瓦帝尼，由於專機在航程途經部分國家臨時取消飛航許可，經過國安團隊評估，考量安全，這趟行程決定將暫緩，總統另外會指派特使出席史瓦帝尼活動。

潘孟安說，塞席爾、模里西斯、馬達加斯加這次有三國無預警之下取消飛航許可，中國當局以經濟脅迫強力施壓，國際間絕無僅有，威逼第三國改變主權決定行為，衝擊安全跟國際規範與慣例，對他國內政干預，破壞區域現狀，傷害人民感情。

對此，國民黨文傳會主委尹乃菁表示深感遺憾。國民黨呼籲中國大陸，克制、減少打壓，給予中華民國政府外交空間、馬英九總統任內的「活路外交」，推動兩岸「外交休兵」，邦交國在馬前總統任內是22個，說明兩岸維持溝通管道，至關重要。

尹乃菁表示，從蔡英文前總統到賴清德總統，丟掉10個邦交國，都是在「鄭習會」之前，賴清德總統訪問史瓦帝尼被迫暫緩，和「鄭習會」無關。