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小琉球奇景！ 整排機車「座墊全掀開」　內行揭真相：不做會後悔

小琉球機車奇景引發網友討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲小琉球機車奇景引發網友討論。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

圖文／CTWANT

夏天到來，屏東小琉球也是台人熱門旅遊景點之一，而當地一處機車停放景象引發討論。就有民眾在社群平台分享照片，發現當地停放的一排機車，多數座墊刻意掀開呈開啟狀態，僅少數維持關閉，特殊畫面引發網友好奇。

一名網友於臉書粉專「路上觀察學院」發出一張某海鮮餐廳外的一排機車停車畫面，他發現這種作法在當地並非個別行為，而是許多騎士共同採取的習慣。原PO指出，「不用約定！大家都會這樣做……而這次不做馬上會後悔……肯定唉唉叫！」因天氣炎熱，座墊在太陽照射下急速升溫，民眾才會在離去時將座墊打開，是當地人的一種「小撇步」。

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不少網友留言表示，「第一次看到不知道，還很貼心地幫大家關起來，結果我來牽車時，火燒屁股」、「安全帽放在自己要坐的地方就行」、「也只有台灣敢這樣，在國外早就被偷了」、「不信的騎上車就會聞到煎蛋的香味」、「我去澎湖也是這樣做，椅子真的不會太燙」、「沒有蓋上的話，男生坐上去會變成三大男高音」。

其他網友則有不同看法，「可以順便曬車廂但是如果有意外，比如説鳥、雨，就……」、「噴霧瓶裝水放車上，噴一噴就可降溫又不會像用淋的太濕；有時還可以洗手」。

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