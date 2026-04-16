金門古蹟陳顯墓「被挖大洞」賊落網　後代掃墓發現警彰化逮人　

▲▼古墓遭盜挖，金門警跨海追緝速逮嫌犯 。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」，於4月6日清明連假期間傳出遭人挖掘破壞，陳氏族人祭祖時發現異狀，震驚地方。警方獲報後迅速成立專案小組展開調查，短時間內鎖定嫌犯並跨海逮人。

檢警赴現場勘查發現，已有600多年歷史的陳顯墓，受損區域為墓塚外部的「墓龜」，疑似不法人士以鐵鏟破壞花崗石表層後向下開挖。專家指出，墓體結構由覆土層、三合土層、紅土層及含糯米的三合土層組成，因最下層質地堅硬，以致盜挖行為未能深入，初步判定尚未破壞至棺槨。

另一方面，案件發生後，引起地方高度關注，縣長陳福海於第二天即前往現場關心，金門地檢署檢察長趙燕利也指派檢察官徐子涵指揮偵辦。警方透過現場勘查、採證及多日地毯式搜索，同時擴大調閱數月路口監視器畫面逐一比對，經縝密分析後，鎖定一名來自台灣、年約20多歲的李姓男子涉有重嫌。

專案小組原訂4月14日早上搭機赴台執行拘提行動，卻因金門機場濃霧影響航班延誤，直到當晚才順利抵台。翌日上午8時，警方會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊，前往李嫌住處執行搜索與拘提，當場查獲探針及洛陽鏟等疑似盜墓工具，證據明確，李嫌對犯行難以辯解，據了解，李男因為缺錢故意挑選地處偏遠的陳顯墓打算行竊。

全案依涉嫌違反刑法發掘墳墓罪及文化資產保存法，移送福建金門地方檢察署偵辦。警方指出，本案能迅速偵破，顯示檢警合作無間，維護地方治安與文化資產的決心。

金湖分局長黃智銘強調，對於任何企圖在金門從事不法行為者，警方必將全力追緝、嚴加究辦，絕不寬貸；同時也提醒民眾，金門仍保存許多歷史古蹟與古墓，易成為不法覬覦目標，呼籲鄉親提高警覺，加強巡視或設置防竊措施，並發揮鄰里互助精神，一旦發現可疑情事應立即通報警方，共同守護在地文化資產。

▲金門縣定古蹟陳顯墓遭破壞！陳福海指示緊急修復和加裝監視器防再犯。（ETtoday資料照／記者鄭逢時攝）