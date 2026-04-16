　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門古蹟陳顯墓「被挖大洞」險遭盜！後代掃墓嚇壞　警飛彰化逮賊

▲▼ 古墓遭盜挖，金門警跨海追緝速逮嫌犯 。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

▲▼古墓遭盜挖，金門警跨海追緝速逮嫌犯 。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣金湖鎮漁村擁有623年歷史的縣定古蹟「陳顯墓」，於4月6日清明連假期間傳出遭人挖掘破壞，陳氏族人祭祖時發現異狀，震驚地方。警方獲報後迅速成立專案小組展開調查，短時間內鎖定嫌犯並跨海逮人。

檢警赴現場勘查發現，已有600多年歷史的陳顯墓，受損區域為墓塚外部的「墓龜」，疑似不法人士以鐵鏟破壞花崗石表層後向下開挖。專家指出，墓體結構由覆土層、三合土層、紅土層及含糯米的三合土層組成，因最下層質地堅硬，以致盜挖行為未能深入，初步判定尚未破壞至棺槨。

另一方面，案件發生後，引起地方高度關注，縣長陳福海於第二天即前往現場關心，金門地檢署檢察長趙燕利也指派檢察官徐子涵指揮偵辦。警方透過現場勘查、採證及多日地毯式搜索，同時擴大調閱數月路口監視器畫面逐一比對，經縝密分析後，鎖定一名來自台灣、年約20多歲的李姓男子涉有重嫌。

▲▼ 古墓遭盜挖　金門警跨海追緝速逮嫌犯 。（圖／金門縣警察局金湖分局提供）

專案小組原訂4月14日早上搭機赴台執行拘提行動，卻因金門機場濃霧影響航班延誤，直到當晚才順利抵台。翌日上午8時，警方會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊，前往李嫌住處執行搜索與拘提，當場查獲探針及洛陽鏟等疑似盜墓工具，證據明確，李嫌對犯行難以辯解，據了解，李男因為缺錢故意挑選地處偏遠的陳顯墓打算行竊。

全案依涉嫌違反刑法發掘墳墓罪及文化資產保存法，移送福建金門地方檢察署偵辦。警方指出，本案能迅速偵破，顯示檢警合作無間，維護地方治安與文化資產的決心。

金湖分局長黃智銘強調，對於任何企圖在金門從事不法行為者，警方必將全力追緝、嚴加究辦，絕不寬貸；同時也提醒民眾，金門仍保存許多歷史古蹟與古墓，易成為不法覬覦目標，呼籲鄉親提高警覺，加強巡視或設置防竊措施，並發揮鄰里互助精神，一旦發現可疑情事應立即通報警方，共同守護在地文化資產。

▲金門縣定古蹟陳顯墓遭破壞！陳福海指示緊急修復和加裝監視器防再犯。（ETtoday資料照／記者鄭逢時攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林鳳英富商老公猝死！　她遭列嫌疑人
台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中
台新金股東會紀念品「矽膠隔熱餐墊」曝光
新北嚴重車禍10車受損　7人送醫
成田機場事故！「台北飛東京」航班轉降羽田
快訊／李乾龍座車追蹤器曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

知名窯業大貨車煞車失靈衝撞！10車受損7人送醫...路燈圍牆全倒

台14線修路燈挨撞！廂型車尾變形凹毀　仁愛鄉公所4人送醫

性侵、猥褻同居女友未成年女兒　桃園色男認罪賠償下場曝

獨／守護香燈腳的暖流！「純芯隨行救護」志工團8天7夜免費推拿

李乾龍座車追蹤器曝光！實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

金門古蹟陳顯墓「被挖大洞」賊落網　後代掃墓發現警彰化逮人　

女房東張淑晶入獄4年後現身　想開口遭律師打斷「妳話不要多」

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

知名窯業大貨車煞車失靈衝撞！10車受損7人送醫...路燈圍牆全倒

台14線修路燈挨撞！廂型車尾變形凹毀　仁愛鄉公所4人送醫

性侵、猥褻同居女友未成年女兒　桃園色男認罪賠償下場曝

獨／守護香燈腳的暖流！「純芯隨行救護」志工團8天7夜免費推拿

李乾龍座車追蹤器曝光！實體已丟「覺得是小事」　婉拒人身保護

金門古蹟陳顯墓「被挖大洞」賊落網　後代掃墓發現警彰化逮人　

女房東張淑晶入獄4年後現身　想開口遭律師打斷「妳話不要多」

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

雙薪200萬「能在雙北買1500萬新房嗎？」　網提1問題：哪裡有

玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費　下午茶第2位半價優惠

孫淑媚遭爆料「霸氣護家人」動手打人！　感性謝母栽培歌唱告白

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

機捷特區7年大不同　單價2字頭漲到6「首購天堂回不去了」

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

社會熱門新聞

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

勞動部前分署長謝宜容霸凌案　二審結果曝

快訊／新北警副局長拜會！李乾龍：追蹤器已丟棄

即／鶯歌嚴重車禍　5大人1嬰受困

李乾龍座車追蹤器曝光！實體已丟棄

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

張淑晶現身高院　想開口遭律師打斷

更多熱門

相關新聞

金門議員提議赴廈門考察機場與新四通

金門議員提議赴廈門考察機場與新四通

金門縣議會第八屆第7次定期會縣政總質詢，陳泱瑚議員提議赴廈門考察機場及新四通等議題，金門副縣長李文良表示，相關事項攸關民生與未來發展，樂見有助地方的政策方向，但因涉及兩岸事務，仍須依中央規範申請核准，後續將審慎推動。

台電金門進行預防性維護作業確保供電穩定

台電金門進行預防性維護作業確保供電穩定

金門智慧交通只做半套？

金門智慧交通只做半套？

台電金門區處與大用戶座談　共創節能與供電雙贏

台電金門區處與大用戶座談　共創節能與供電雙贏

金門棋牌社2年內爆增87%

金門棋牌社2年內爆增87%

關鍵字：

金門新聞金門盜墓

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面