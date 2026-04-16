大刀男拒捕無懼辣椒水噴臉！槍口下衝出包圍...百公里外被壓制

▲男子不願接受盤查，突然咆哮並持刀揮舞員警以辣椒水制止，男子最終衝破攔阻並駕車逃逸。 （圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市國聯五路15日晚間9時許上演警匪追逐，1男子涉嫌侵占一輛租賃汽車，警盤查時男子拒捕還持大刀揮舞，並架在脖子上揚言自傷，員警用辣椒水制止，不料男子拒捕並加速逃逸，16日上午經熱心民眾通報，男子出現在百公里外的豐濱鄉台11線上，立即遭當地警方上前壓制逮捕。

4月15日晚間9時許，花蓮分局員警循線查獲1名男子涉嫌侵占租賃自小客車案，過程中男子不願下車接受盤查，突然於車上咆哮且持大刀揮舞並架刀於脖子企圖自殺，員警拔槍喝斥立即以辣椒水制止，但男子試圖衝破攔阻並駕車逃逸。

▲經熱心民眾持續提供情資，今日發現涉嫌男子沿台11線南下，遭鳳林分局豐濱所員警攔查逮捕。

花蓮警分局立即通報快打部隊實施攔截圍捕，沿線跟追犯嫌，在街頭上演警匪追逐，但因考量其他用路人與員警的安全，於是未強行攔停。

今（16日）8時許，經熱心民眾持續提供情資，發現涉嫌男子沿台11線南下，轄區鳳林分局豐濱所警方立即在馬路擺好攔截陣仗，迅即上前攔查並將男子制伏予以逮捕。

警方表示，51歲張男是花蓮萬榮人，平常住桃園開貨車為業，最近遭裁員疑似心情不好，獨自返回花蓮，14日下午到一間租車公司租車後，約好隔天還車卻人間蒸發，業者只好跟警方報案。全案將依涉嫌侵占、公共危險及妨害公務罪移送花蓮地檢署偵辦。