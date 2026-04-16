　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大刀男拒捕無懼辣椒水噴臉！槍口下衝出包圍...百公里外被壓制

▲男子不願接受盤查，突然咆哮並持刀揮舞員警以辣椒水制止，男子最終衝破攔阻並駕車逃逸。 （圖／花蓮警分局提供，下同）

男子不願接受盤查，突然咆哮並持刀揮舞員警以辣椒水制止，男子最終衝破攔阻並駕車逃逸。 （圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮市國聯五路15日晚間9時許上演警匪追逐，1男子涉嫌侵占一輛租賃汽車，警盤查時男子拒捕還持大刀揮舞，並架在脖子上揚言自傷，員警用辣椒水制止，不料男子拒捕並加速逃逸，16日上午經熱心民眾通報，男子出現在百公里外的豐濱鄉台11線上，立即遭當地警方上前壓制逮捕。

4月15日晚間9時許，花蓮分局員警循線查獲1名男子涉嫌侵占租賃自小客車案，過程中男子不願下車接受盤查，突然於車上咆哮且持大刀揮舞並架刀於脖子企圖自殺，員警拔槍喝斥立即以辣椒水制止，但男子試圖衝破攔阻並駕車逃逸。

▲男子不願接受盤查，突然咆哮並持刀揮舞員警以辣椒水制止，男子最終衝破攔阻並駕車逃逸。 （圖／花蓮警分局提供，下同） 

經熱心民眾持續提供情資，今日發現涉嫌男子沿台11線南下，遭鳳林分局豐濱所員警攔查逮捕。

花蓮警分局立即通報快打部隊實施攔截圍捕，沿線跟追犯嫌，在街頭上演警匪追逐，但因考量其他用路人與員警的安全，於是未強行攔停。

今（16日）8時許，經熱心民眾持續提供情資，發現涉嫌男子沿台11線南下，轄區鳳林分局豐濱所警方立即在馬路擺好攔截陣仗，迅即上前攔查並將男子制伏予以逮捕。

警方表示，51歲張男是花蓮萬榮人，平常住桃園開貨車為業，最近遭裁員疑似心情不好，獨自返回花蓮，14日下午到一間租車公司租車後，約好隔天還車卻人間蒸發，業者只好跟警方報案。全案將依涉嫌侵占、公共危險及妨害公務罪移送花蓮地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北重大車禍！　6人受困搶救中
波特王輸了！判賠284萬
快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲
台積電賺爛！毛利率66%法人驚艷「神山太神」
台籍船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤
快訊／台積電Q1暴賺！　EPS破紀錄
快訊／台股創史上最高收盤！
快訊／台新證下單大亂　錯帳9000筆「全吃下」
鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／鶯歌嚴重車禍！砂石車翻覆連環撞...3男2女1嬰受困搶救中

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

台籍漁船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤

大刀男拒捕無懼辣椒水噴臉！槍口下衝出包圍...百公里外被壓制

快訊／國道1號火燒車！自小客慘淪火球　傷亡不明搶救中

球滾車道擊落騎士！害顱內出血失去味覺　北市籃球男甩鍋政府

剴剴案社工判2年！藝人郁方不滿判決結果　嘆：憂鬱症加深了

「幫收匯款138萬」怪怪的　嘉義男報警仍被判刑3個月

貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

女子在松山車站遭攻擊頭部　嫌犯竟稱被擋道「揮拳開路」

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

快訊／鶯歌嚴重車禍！砂石車翻覆連環撞...3男2女1嬰受困搶救中

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

台籍漁船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤

大刀男拒捕無懼辣椒水噴臉！槍口下衝出包圍...百公里外被壓制

快訊／國道1號火燒車！自小客慘淪火球　傷亡不明搶救中

球滾車道擊落騎士！害顱內出血失去味覺　北市籃球男甩鍋政府

剴剴案社工判2年！藝人郁方不滿判決結果　嘆：憂鬱症加深了

「幫收匯款138萬」怪怪的　嘉義男報警仍被判刑3個月

貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

女子在松山車站遭攻擊頭部　嫌犯竟稱被擋道「揮拳開路」

東森140億打造北台灣新地標　「450台灣之眼」俯瞰大台北

快訊／鶯歌嚴重車禍！砂石車翻覆連環撞...3男2女1嬰受困搶救中

鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯強調非競爭：互相提升水準

鄭麗文訪中申請國庫補助稱推廣民主　綠委們炸鍋要韓國瑜負責

招募量兩年跌兩成　LinkedIn：AI尚未影響就業市場　

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

金門議員邀府會赴廈門考察新四通　副縣長：須中央核准盼深化交流

FedEx攜手大江生醫導入精準物流　進口效率顯著提升約30%

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

【廣編】不用上山也能喝到高山茶？！　純喫茶金萱青茶直接把高山帶進大稻埕

【這機率多小？】女駕駛闖紅燈！3輛同款車撞一團 目擊者喊「荒唐」

社會熱門新聞

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

勞動部前分署長謝宜容霸凌案　二審結果曝

快訊／新北警副局長拜會！李乾龍：追蹤器已丟棄

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

李乾龍座車傳遭裝追蹤器　警將派人詳談

快訊／大葉大學「觀光餐旅大樓」火警！警消救援中

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

45年前走私「整箱軍火」成教父！　落網過程如無間道

女兒疑遭同居男友打死　父認屍哽咽

更多熱門

相關新聞

嘉義男毒駕遭圍捕搜出槍枝子彈　檢聲押獲准

嘉義男毒駕遭圍捕搜出槍枝子彈　檢聲押獲准

嘉義一名林姓男子於11日凌晨施用喪屍煙彈後，毒駕載高姓友人外出吃小籠湯包，在店門前被警方攔檢，立即心虛倒車甩尾逃逸，還衝撞路邊招牌，約100公尺就被警方圍捕，還被搜出長、短槍、67發子彈和1顆霰彈等違禁品，依涉嫌違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押，今（12）日上午法院裁准羈押。

花蓮男持刀押被害人上車　警攔截壓制

花蓮男持刀押被害人上車　警攔截壓制

通緝犯拒檢衝死巷　攀牆墜落慘卡水溝

通緝犯拒檢衝死巷　攀牆墜落慘卡水溝

台南小貨車駕駛竊車牌　拒檢撞警車險波及路人

台南小貨車駕駛竊車牌　拒檢撞警車險波及路人

毒駕男拒檢狂逃還穿越喪家帳篷　警追緝攔停送辦

毒駕男拒檢狂逃還穿越喪家帳篷　警追緝攔停送辦

關鍵字：

警匪追逐侵佔車輛拒捕揮刀逃逸台11線攔截歸案

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面