屏東毒駕男拒檢蛇行逆向狂逃！躲進民眾靈堂　超扯畫面曝光

▲張姓男子穿越喪家架設帳篷逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮張姓男子深夜騎車違規上路，見警攔查不僅拒絕停車，還一路蛇行、逆向與闖紅燈危險駕駛，甚至躲進路邊喪家靈堂，警方尾隨追緝後成功攔停，經檢測確認涉毒駕，全案依法送辦，所幸未釀成事故，過程仍令人捏把冷汗。

恆春分局員警於3月26日深夜執行巡邏勤務時，23時30分許行經恆春鎮恆南路段，發現58歲張姓男子騎乘機車自路旁駛出卻未打方向燈，行跡可疑，警方遂上前示意攔查，不料張男見警不但未停車，反而加速逃逸。

警方表示，張男沿恆南路段一路危險駕駛，不僅頻繁變換車道未依規定使用方向燈，還出現逆向行駛、闖紅燈等多項重大違規行為，嚴重危及其他用路人安全，更誇張的是，逃逸過程中竟衝進路旁喪家所搭設的靈堂，場面驚險，所幸未造成人員受傷。

員警基於維護公共安全，持續尾隨追緝，最後於中山路段成功將張男攔停，結束這場驚險追逐。經警方進一步檢測，張男唾液快篩及尿液採驗均呈現安非他命陽性反應，涉嫌毒品駕駛，訊後依依毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）等案偵辦；另張男無照駕駛，依法可處新臺幣1萬8000元以上罰款，吊扣機車牌照三個月，並移置保管車輛，恆警依法舉發。