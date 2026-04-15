軍購特別條例僅名稱確認　韓國瑜下周再召集朝野協商

▲軍購條例協商 。（圖／翻攝國會頻道）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜今（15日）針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」召集朝野協商。但各黨仍對軍購項目、建置能力等有所歧異，唯一達成的共識僅有，條例名稱採用民眾黨版草案「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。韓國瑜最後表示，外交國防委員會召委陳冠廷下週排定相關專報，下週並再次召開協商。

針對軍購條例，協商一開始藍綠白三達成共識，通過軍購特別條例版本的名稱為民眾黨團版本，即「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

不過條文第一條開始，朝野三黨未有共識，國民黨立委徐宇甄堅持採購應該公開透明，讓立院能有效監督以避免弊案，堅持商購項目應回歸年度預算。民進黨立委陳冠廷認為應將3000多億元商購及台灣之盾也納入特別條例及預算。

國防部長顧立雄表示，現在條例與預算有點卡在一起，國防部建議再排個專報，是提前審預算的概念，國防部會提出一些自製與商購的項目，讓大家提前了解這些錢分別是用在什麼地方，以形成共識。

韓國瑜同意顧立雄說法，並說，下週就兵分二路，陳冠廷排專報，他再次召集黨團協商，有兩大項請大家加強溝通，採購項目及經費，下週的協商也會提早開會，讓大家有充分時間討論，他再次呼籲，為了有效發揮會議的目的及宗旨，希望大家能先行溝通。