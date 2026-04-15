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韓國瑜2.0？國民黨控賴政府在李乾龍座車裝追蹤器　綠喊話：快報警

▲▼ 藍白新北協調會,李乾龍座車 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國民黨副主席李乾龍的座車，傳遭不明人士安裝追蹤器，民進黨呼籲快報警。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨文傳會主委尹乃菁今（15日）指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，就等著卸任以後天天到高檢署，法院去報到吧！」對此，民進黨回應，如果被裝監視器這是對李乾龍隱私跟人身安全很大侵害，相當嚴重，看到尹乃菁說這件事就算了，當然不能這樣就算了，呼籲國民黨快報案，看到底誰做這種事，且過去韓國瑜也聲稱座車曾被民進黨政府監控，當時這件事情烏龍一場、不了了之，這次會不會又是類似事件？

立法院長韓國瑜擔任高雄市長時也曾指控，座車被民進黨政府裝設追蹤器，但經過高雄市政府一頓調查，到底有無追蹤器？時任行政暨國際處處長丁樂群僅尷尬回應，「在有跟沒有之間」，確實沒有查到任何的跡證來證明有追蹤器，但也不能夠說一定沒有，因為沒有查出來。「介於有跟沒有之間」，經典名言一時蔚為風潮。

而尹乃菁今指出，鄭麗文、李乾龍寬厚，覺得裝追蹤器司空見慣，反正難查到來源，但是她身為國民黨文傳會主委跟發言人，要正告賴清德政府，從現在開始一直到未來，大選期間，如果再有任何的一位黨公職、參選人、候選人、現任市長候選人，任何黨公職的車上有再被發現追蹤器的話，一定會出動司法正義律師團，上窮碧落下黃泉，找到追蹤器到底是出現在哪裡，是哪個單位的手段。

▲▼ 藍白新北協調會,李乾龍座車 。（圖／記者徐文彬攝）

▲李乾龍座車遭裝追蹤器，藍文傳會主委尹乃菁怒控是賴清德政府所為，會追究到底，要賴卸任後天天到法院報到。（圖／記者徐文彬攝）

尹乃菁嗆聲，「賴總統，等你卸任之後，失去保護傘後，一定也會追究到底。你就等著卸任以後天天到高檢署，到法院去報到吧！」

對此，吳崢表示，聽到這個消息很震驚，如果李乾龍車子被裝追蹤器，這對他個人隱私跟人身安全是很大侵害，很嚴重的事情，不曉得國民黨是否報警了？看到國民黨文傳會主委尹乃菁說這件事就算了，當然不能這樣就算了，呼籲國民黨快報案，讓檢調調查，到底誰做這種事。

吳崢指出，也注意到尹乃菁說不知道是不是民進黨政府監控，尹乃菁非常明顯用提問包裝抹黑，國民黨掌握什麼樣的證據？不然怎麼可以這樣任意指控民進黨監控國民黨副主席？有證據歡迎提出，不然不應該任意把這樣嚴重事件作為政治消費材料、抹黑政府。

吳崢表示，對於李乾龍這件事的關注，如果為真，相當嚴重，不曉得大家還有沒有印象，過去韓國瑜也聲稱座車曾被民進黨政府監控，當時這件事情烏龍一場、不了了之，這次會不會又是類似事件？

吳崢指出，站在釐清真相、保障李乾龍人身安全的立場上，都呼籲國民黨立刻報案，讓警方跟檢調釐清這起事件。 

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