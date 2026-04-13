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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指寵物用藥新制需調整　韓國瑜：牠們不該在制度完善前承擔風險

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

寵物用藥新制引發爭議，農業部10日宣布延後實施，並將「動物保護藥品」改為「公告制」，免除登錄手續，採雙軌制購藥以及時取得藥品。對此，立法院長韓國瑜今（13日）表示，新的制度設計，當動物需要即時用藥時，獸醫師無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間；但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。韓強調，寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險。

針對寵物用藥新制，韓國瑜13日說，在朝野氣氛緊繃、政治對抗持續升溫的當下，政治攻防或許佔據了媒體焦點，「但在喧囂之外，那些與民生息息相關的法規制度，才是我們真正不能停下的腳步」。今天能使用的許多藥物與疫苗，背後都建立在動物實驗的基礎上，也因此，當動物本身需要被醫療照護時，他在意的其實很單純——牠們能不能在需要的時候，被即時救治。

韓國瑜指出，原定於7月1日上路的《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，因配套措施不足、採購流程繁瑣，引發獸醫界、飼主與動保團體的廣泛疑慮。新制要求，人用藥品需先登錄為「動保藥品」，藥商才能供應給獸醫院；若未完成登錄，獸醫師便無法在診所預先備藥。原先在品項清單裡面的701項，有超過八成藥品仍未登錄，在現行條件下，短時間全面到位的難度想當高，恐造成用藥的空窗期。

韓國瑜說，這樣的制度設計，確實可能在臨床現場與實際需求之間產生落差——當動物需要即時用藥時，獸醫師卻無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間。

「在各界持續反映下，相關單位已宣布暫緩實施，並承諾重新檢討配套措施。」韓國瑜表示，但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。醫療現場講求的是即時性與可近性，而不只是制度上的完整性，若制度設計無法回應臨床現實，即使立意良善，也可能在實務上產生新的風險。

韓國瑜強調，「我們今天能安心使用的藥物與疫苗，多半建立在動物實驗的基礎上。正因如此，當動物成為需要被醫療照護的一方時，更應確保制度不會反過來限制其獲得即時治療的機會。寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。

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