韓國瑜出手！總預算、軍購明協商　綠黨團樂觀期待：籲藍白委出席

▲立法院長韓國瑜發布朝野協商開會通知。（圖／記者詹詠淇翻攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院長韓國瑜今（14日）發出開會通知，明日下午將召集黨團協商，討論115年度中央政府總預算案及國防特別條例草案。對此，民進黨團副書記長范雲呼籲藍白立委，特別是國民黨立委可以出席；黨團副幹事長陳培瑜則說，民進黨團絕對會謹慎以對，但樂觀期待，「可是我們可能也要抱著有可能破局的想像」。

立法院長韓國瑜今（14日）發出開會通知，明日下午3時召集黨團協商，針對「115年度中央政府總預算案」及「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」進行討論。

對此，民進黨團幹事長范雲表示，民進黨團態度就是非常務實，非常希望藍白立委，特別是國民黨委員可以出席，因為上次民進黨籍召委陳冠廷安排協商時，民眾黨有出席，但國民黨國防及外交委員會的7個委員，沒有任何一個人出席，合理的解釋就是因為國民黨主席鄭麗文人在中國不敢參加，非常遺憾也讓世界看笑話，明明我方應加強防禦，卻為鄭麗文的個人地位而不敢參與協商。

范雲指出，現在鄭麗文回來了，期待能否盡快把全民安全放在最重要的事，能盡快通過不打折的國防特別條例，這是非常緊急的事情。

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

黨團副幹事長陳培瑜則呼籲，立法院財政委員會、外交及國防委員會的國民黨立委出席，「因為你們之前在協商的時候缺席了，全台灣人民都在問你們為什麼要消失，為什麼不敢出現，為什麼不願意表態」，這三個問題不願意回答，「我認為明天的協商都還是很有可能破局」。

陳培瑜強調，民進黨團絕對會謹慎以對，但樂觀期待，「可是我們可能也要抱著有可能破局的想像」，因為對韓國瑜來說，若國民黨在鄭麗文訪中後，將其定位為2028的太陽，那韓國瑜位置可能就不保。

陳培瑜呼籲，韓國瑜現在請不要再急著對中國表態，而是應該站出來為台灣人民的預算捍衛出聲，告訴全台灣人民，自己是一個願意主持正義、捍衛台灣人民權益的立法院長，就算傅崐萁說還要再考慮、再想一想，只要韓國瑜願意主持公道，總預算案、國防特別條例草案還是有機會過關。