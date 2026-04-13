獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

▲國內近年出現大量外籍人士來台幫詐團提領贓款，1名車手落網遭檢察官求處重刑。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詐騙集團近年以招待觀光等方式，吸引大量外籍人士來台當提款車手，造成偵辦盲點。加拿大籍男子何子安在短短5天內，到多家便利商店操作ATM提款119次，把國人遭詐騙轉帳的193萬元提領一空，台北地檢署依詐欺罪將何子安提起公訴，並請法院對每個犯行各判徒刑2年，依42名被害人次計算，總求刑達84年。

詐騙集團從2025年4月17日到22日間，透過網路隨機以假買家要求驗證帳戶、假親友借貸、假抽獎活動、假交友等手法，誘騙被害人依指示轉帳數千到數萬元不等，這些錢一匯進指定帳戶之後20分鐘內，就迅速被人從ATM以1萬、2萬元小額領光。

檢警追查金流調閱台北市西門町、東區等多間便利商店ATM監視器，比對出男子何子安身分，但何男早已離境，因此依法發布通緝，沒想到何子安在2026年初再次來台，辦案人員迅速鎖定並趕往何子安下榻旅館，將正要準備辦理退房的何子安逮捕，經法院裁准羈押到台北看守所。

何子安一開始假裝語言不通，辯稱他是聽「DAVID」指示提領，不知這些是詐騙款項，檢察官吳啟維認為，何子安來台期間，每天使用DAVID提供的不同帳戶卡片提款，隨即再把現金交給DAVID，過程與常情有違，應可輕易判斷這些錢是違法詐欺犯罪有關，卻不斷反覆狡辯ATM監視器拍到的人不是他，犯後態度難謂良好，因此提起公訴並向法院具體求刑。