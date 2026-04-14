利用AI犯詐可判7年　法務次長：盼AI讓反詐「道高百丈」

▲法務部次長黃謀信出席ETtoday主辦的AI斥詐風雲2.0論壇，強調現行法律對使用AI的詐欺行為最重可處7年有期徒刑。。（圖／記者林敬旻攝）

記者唐鎮宇／台北報導

法務部政務次長黃謀信今日出席由ETtoday主辦的「AI斥詐風雲2.0論壇」並致詞表示，詐欺犯罪者已大量利用AI主導犯罪趨勢，法務部從法制修正、偵查工具到被害人保護三大面向全面因應，並強調現行法律已針對以AI從事詐欺行為設有獨立犯罪類型，最重可處7年有期徒刑，較一般詐欺罪刑度大幅提高。黃說，AI確實讓詐騙魔高一尺，但AI也讓道高一丈，盼透過論壇，讓未來道高十丈、百丈。

黃謀信指出，此次論壇主題「AI斥詐風雲」命題精準，既點出問題，也提示解方：問題在於犯罪者已善用AI橫行，解方則在於執法機關同樣須以AI加以抑制。他說明，法務部在打詐工作中主要負責「執法面向」，核心任務分為兩大塊，一是追緝犯罪，二是保護被害人。

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在法制層面，黃謀信說明，現行刑法針對利用AI從事詐欺犯罪，已設立獨立犯罪類型，可處1年以上、7年以下有期徒刑，相較於一般詐欺罪的5年以下，刑度明顯加重。打詐專法更進一步規定，若以AI手段詐欺，可再加重刑責。他強調，國家在法制面已針對AI犯罪進行多項修法，賦予執法機關更充足的工具。

在偵查實務上，黃謀信透露，法務部已大量導入AI技術輔助偵查工作。在案件前端，檢察機關透過AI建立相關資料庫，一旦輸入被告資料，即可迅速釐清共犯結構、進行溯源追查；案件進行中，AI也被廣泛用於破解、分析及金流查緝。在偵查末端，檢察官亦借助AI一鍵生成案件摘要與相關附表，節省大量行政作業時間，得以將心力集中於溯源追查與金流清查等核心工作。

在被害人保護方面，黃謀信坦言，這是目前打詐工作仍需持續加強的環節。今年甫完成修正的打詐專法，已將被告是否賠償被害人損害納入減刑條件，僅有自白而未賠償者，不得享有減刑優待；此外，新法也加入「禁奢條款」，規定若被告犯罪後未賠償被害人、卻仍過著奢華生活，量刑時須另行處理。他強調，透過這些修法，目標是讓被害人的損害能夠獲得更實質的填補。

黃謀信最後以「魔高一尺，道高一丈」作結，表示他相信AI在打詐上能夠發揮比犯罪者更大的力量，並喊話期許未來能做到「道高十丈、百丈」，讓詐欺犯罪真正受到遏制。