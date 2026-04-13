182台人在柬埔寨被抓！　躲五星級飯店「詐騙台灣人」

▲柬埔寨12日逮捕182名台灣人。經調查，詐團冒充台灣官員，鎖定台灣民眾進行詐騙。（圖／翻攝自柬中時報）

記者詹雅婷／綜合報導

柬埔寨警方12日展開大規模執法行動，突襲五星級溫德姆至尊金邊首都飯店（Wyndham Grand Phnom Penh Capital），搗毀隱藏在此處的電信詐騙據點，逮捕311名外籍涉案人士，其中高達182名為台灣人。初步調查發現，此詐騙集團長期冒充台灣官員，鎖定台灣民眾實施詐騙。

五星級飯店淪詐騙據點

柬中時報報導，這波突擊行動由金邊市市長坤盛親自指揮、金邊市警察局局長尊那林上將統籌部署，並由副警長文速薩卡中將率隊展開搜查。警方在現場共計查獲311名外籍人士，經初步身分確認，包括台灣籍182人、中國大陸籍72人、馬來西亞籍30人、越南籍23人、印度籍2人。

冒充官員 詐騙台灣人

調查結果顯示，詐騙集團分工極為嚴密，以柬埔寨據點，其最主要的作案手法為偽造印章、冒充台灣官員身分，對台灣民眾進行詐騙。執法人員在現場搜出大量疑似用於詐騙的假公章及身分印章。

該集團詐騙還涉及高投報率的投資騙局、虛擬貨幣詐騙等，另外還冒用Nanhua Singapore公司名義，詐騙馬來西亞民眾。

行動中，警方查扣大量作案工具，包括615部手機、140台筆記型電腦等。值得注意的是，並發現現場存在涉毒情況。目前所有涉案人員及證物已依法移交相關部門處理，案件正進一步深入調查中。