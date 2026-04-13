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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀比照王金平訴訟奪回黨籍？　黃揚明曝可能性：浪費律師費而已

▲李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲李貞秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中評會今（13日）做成決議，確定開除李貞秀黨籍，李貞秀也將喪失立委資格。對此，媒體人黃揚明表示，李貞秀有辦法比照王金平透過訴訟奪回黨籍嗎？這是很多人的疑問，但王金平當時沒有《政黨法》，後續在《政黨法》上路後，各政黨只要依照訂定的相關規章、程序通過開除黨員黨籍（除名），司法上已很難比照王金平案處置。他直言，李貞秀要申訴，走司法這條路，若沒有具體事證證明民眾黨程序有瑕疵，可能只是白白浪費律師費而已。

黃揚明表示，當年，馬王政爭發生得又急又快，王金平的黨籍保衛訴訟戰包括假處分及後續審判結果都勝訴的關鍵，是當時沒有《政黨法》，政黨一樣隸屬於《人民團體法》的管轄範圍，但人民團體法有一條規定是：「會員之除名，應經會員（會員代表）大會出席會員三分之二以上通過才可決議」。

黃揚明指出，於是王金平的律師藉以主張當時國民黨開除王黨籍的程序不完備，才能在訴訟戰勝利。

但是，黃揚明說，在2017年12月《政黨法》公告施行後，政黨就不再隸屬於《人民團體法》管轄，而是由專法《政黨法》來規範，也不再有前述《人團法》的會員除名規範，而是尊重各政黨的規章。

黃揚明表示，因此，當2019年時代力量的不分區立委高潞以用被開除後向北院提出「確認黨員資格存在」的假處分，但台北地院認定，根據時力規章，高潞以用當時還沒完成開除黨籍全部程序，仍有向仲裁委員會申訴的權利，因此駁回高潞以用提出的相關訴訟。

黃揚明表示，也就是說，在《政黨法》上路後，各政黨只要依照訂定的相關規章、程序通過開除黨員黨籍（除名），司法上已很難比照王金平案處置。

黃揚明強調，李貞秀要申訴，就向民眾黨的仲裁委員會提出吧！走司法這條路，若沒有具體事證證明民眾黨程序有瑕疵，可能只是白白浪費律師費而已。

▼政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃揚明。（圖／《豈有此呂》）

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