李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

▲許忠信曾以無黨籍參選2018年台南市長。（資料照／許忠信提供）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨中評會今（13日）決議即日起開除陸配李貞秀黨籍，依法李喪失立委資格，缺額將由前立委、民眾黨政策會副主委許忠信遞補。稍早中選會也透露收到民眾黨函文，因此函請立法院予以註銷李貞秀立法委員名籍。

李貞秀2月3日遞補民眾黨不分區立委後，因中國大陸國籍與戶籍問題持續與行政院僵持不下。當柯文哲京華城案宣判前，李貞秀開直播自稱新竹市長高虹安收了柯700萬元，民眾黨中央委員會認為李破壞黨的聲譽，決議中評會裁處，中評會並於今下午開會討論，李列席說明。

待中評會落幕，中評會副主委陳宥丞表示，李貞秀諸多言論嚴重傷害黨譽，甚至破壞本黨和諧，且是連續性違規違紀，但最讓大家不能接受的是，李貞秀以獲取金錢作為辭任不分區立委為前提，嚴重侵犯民眾黨認為的政治誠信原則，更是愧對支持者託付，也嚴重影響黨清廉品牌跟社會信賴，今中評委一致決議即日起開除李貞秀黨籍。

根據《公職人員選舉罷免法》第73條第3款規定，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉婦女當選人，於就職後因死亡、辭職、經判決當選無效確定、喪失其所屬政黨黨籍或其他事由出缺，致該政黨婦女當選人不足婦女應當選名額時，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記之候選人名單中之婦女候選人順位依序遞補；如該政黨登記之候選人名單無婦女候選人遞補時，視同缺額。

換句話說，李貞秀將喪失立委資格，從她2月3日就職至今共70天。但因為民眾黨現任8席不分區立委已過半是女性，後續不需再依法規遞補女性，所以將由許忠信接棒。

許忠信出身台南，2012年曾獲台灣團結聯盟提名為不分區立委，2014年辭去立委後返回成大法律系任教，隔年退出台聯，並於2018年以無黨籍參選台南市長，被視為泛綠學者。許忠信2023年加入民眾黨，列民眾黨2024年不分區立委名單第16位，現職為民眾黨政策會副主委。