社會 社會焦點 保障人權

「聊色紀錄當把柄」逼摩鐵開房！高雄女沖澡一半遭闖入…偷拍性侵

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲高雄女赴約前往摩鐵，沖澡時被闖入偷拍。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名黃姓男子透過交友軟體認識小美（化名），兩人互加LINE後聊起性愛經驗話題。黃男後來見小美不願進一步發展，竟以「公開聊色紀錄」為要脅，逼她前往汽車旅館開房。法院審理後，黃男依無故攝錄他人性影像罪判8月、強制性交罪判3年8月，合併應執行4年2月徒刑，作案手機與性影像全數沒收，全案可上訴。

判決指出，雙方透過網路認識後聊天談及彼此性經驗。黃男提議到摩鐵發生關係遭拒，隨即翻臉威脅，若不赴約就把兩人私密對話公開上網。小美擔心隱私外流，因而前往高雄市某汽車旅館。

不准帶手機洗澡　突闖浴室錄裸體畫面

小美抵達房間後，黃男要求她在浴室外脫衣，還強調不得把手機帶進浴室。未料小美正在沖澡時，黃男竟持iPhone13闖入偷拍，錄下她的裸體影像。

法院指出，黃男取得影像後，隨即以此作為控制手段，脅迫小美替其手淫，甚至伸手觸摸下體侵犯。整個過程中，小美多次表達拒絕並哭泣。

黃男坦承犯行　法官認情節惡劣

審理期間，黃男坦承犯行，辯稱年輕衝動、願意和解，盼從輕量刑。不過法官認為，他先偷拍私密影像，再以此作為威脅工具強迫性交，手段惡劣。法院指出，偷拍與強制性交犯意不同，應分論併罰，最終判處8月與3年8月徒刑，合併應執行4年2月。因刑期超過法定標準，不得宣告緩刑。

犯罪手機與影像全沒收

此外，黃男作案用的iPhone13及內存性影像屬犯罪工具與附著物，依法宣告沒收。全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「聊色紀錄當把柄」逼摩鐵開房！高雄女沖澡一半遭闖入…偷拍性侵

「聊色紀錄當把柄」逼摩鐵開房！高雄女沖澡一半遭闖入…偷拍性侵

