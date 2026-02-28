228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮

▲工作人員聽聞家屬抱怨後立即上前安撫，並將音樂停止。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

總統賴清德今南下高雄出席228事件中樞紀念儀式，未料在總統抵達前，會場卻傳出小插曲，一名228事件的家屬在現場等候時，發現會場播放的音樂疑似是情人節相關歌曲，當場抱怨主辦單位「有夠沒意識」；工作人員獲悉後立即上前安慰致意，並將音樂停止，但仍引起一陣小騷動。

228事件79週年中樞紀念儀式今年移師到高雄市立歷史博物館舉行，並由總統賴清德親自南下現場，共同追思慘痛的歷史事件。但在總統抵達前，現場卻因音樂播放問題而傳出小插曲。

據了解，會場一名228事件家屬當時坐在台下等候，但卻突然聽聞現場播放的疑似是情人節相關歌曲，曲風旋律與追思活動不符，當場出言抱怨主辦單位「有夠沒意識的啦」，批評「又不是結婚典禮，還在播愛情歌曲」。現場工作人員發現後，立即上前安慰致意，並將音樂停止。

主辦單位稍早做出完整回應：



針對今日二二八事件中樞紀念儀式開始前，會場等候區播放之背景音樂引發家屬感受不佳一事，主辦單位在此表達最誠摯的歉意。

二二八紀念儀式具有無比莊嚴肅穆的歷史意義，我們完全理解、也絕對重視每一位家屬的感受。在接獲家屬反映背景音樂曲風不妥適的第一時間，現場工作人員已立刻停止播放，並主動上前向該名家屬表達歉意與安撫。

對於此次活動細節安排上的疏漏，主辦單位虛心接受指正並將深刻檢討。未來在辦理相關紀念活動時，必定會以更高的標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。

我們再次感謝家屬的提醒與包容，期盼社會大眾能將焦點回歸到今日儀式「撫慰家屬、反思歷史、祈願和平」的核心價值。