　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮

▲▼228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮。（圖／記者吳世龍攝）

▲工作人員聽聞家屬抱怨後立即上前安撫，並將音樂停止。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、莊智勝／高雄報導

總統賴清德今南下高雄出席228事件中樞紀念儀式，未料在總統抵達前，會場卻傳出小插曲，一名228事件的家屬在現場等候時，發現會場播放的音樂疑似是情人節相關歌曲，當場抱怨主辦單位「有夠沒意識」；工作人員獲悉後立即上前安慰致意，並將音樂停止，但仍引起一陣小騷動。

228事件79週年中樞紀念儀式今年移師到高雄市立歷史博物館舉行，並由總統賴清德親自南下現場，共同追思慘痛的歷史事件。但在總統抵達前，現場卻因音樂播放問題而傳出小插曲。

據了解，會場一名228事件家屬當時坐在台下等候，但卻突然聽聞現場播放的疑似是情人節相關歌曲，曲風旋律與追思活動不符，當場出言抱怨主辦單位「有夠沒意識的啦」，批評「又不是結婚典禮，還在播愛情歌曲」。現場工作人員發現後，立即上前安慰致意，並將音樂停止。

主辦單位稍早做出完整回應：

針對今日二二八事件中樞紀念儀式開始前，會場等候區播放之背景音樂引發家屬感受不佳一事，主辦單位在此表達最誠摯的歉意。

二二八紀念儀式具有無比莊嚴肅穆的歷史意義，我們完全理解、也絕對重視每一位家屬的感受。在接獲家屬反映背景音樂曲風不妥適的第一時間，現場工作人員已立刻停止播放，並主動上前向該名家屬表達歉意與安撫。

對於此次活動細節安排上的疏漏，主辦單位虛心接受指正並將深刻檢討。未來在辦理相關紀念活動時，必定會以更高的標準，嚴謹審視所有儀節與現場氛圍的營造，確保符合追思與紀念的莊重精神。

我們再次感謝家屬的提醒與包容，期盼社會大眾能將焦點回歸到今日儀式「撫慰家屬、反思歷史、祈願和平」的核心價值。

▲▼228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮。（圖／記者吳世龍攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／以色列開戰了！全境立即進入緊急狀態
消防車路口翻車！　瞬間畫面曝
快訊／悍將啦啦隊異動！　2人Thank You
快訊／消防車翻車！遭撞畫面曝　7人受傷送醫
獨／金錢豹董事長辭世...3/10告別式　數百員工全員出席
5歲童掉落嘉南大圳死亡！連假探親成永別　將解剖確認死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

陳其邁重砲轟《世紀血案》劇組　怒批：惡意混淆真相消費傷痛

228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮

披綠袍參選桃園市長？　王義川：要參政就沒有個人生涯規劃

林宅血案檔案全解密　嘆國家機器介入！賴清德：證據被系統性毀滅

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

「228是權力失去節制的歷史」　藍委警惕：無論誰執政都應該被監督

訪美規格超標！盧秀燕親上火線釋疑　霸氣喊：多1個朋友少1個敵人

陳其邁重砲轟《世紀血案》劇組　怒批：惡意混淆真相消費傷痛

228紀念儀式插曲！會場竟播「愛情歌」　家屬怒：又不是結婚典禮

披綠袍參選桃園市長？　王義川：要參政就沒有個人生涯規劃

林宅血案檔案全解密　嘆國家機器介入！賴清德：證據被系統性毀滅

二二八事件79週年　林佳龍提總統直選30年：台灣人民才有權決定未來

儘速離境！中東情勢緊張　外交部示警伊朗以色列「旅遊紅色」地區

「永和撞人哥」又現身捷運站　夫妻逛街遭撞還被嗆：要報警

古林睿煬轉換正賽心態飆156公里　挨轟回穩多虧陳偉殷提點

快訊／以色列開戰！防長證實「對伊朗發動打擊」　德黑蘭傳爆炸

杜汶澤坦承來台前不知228　「珍惜最後一個講中文的自由國家」

記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

INI許豊凡太可愛超圈粉！橋本環奈笑喊：他是國民孫子

李竺芯橫掃金曲獎爆紅！　高顏值爸媽曝光...她嗨喊：下巴長是長壽

賈永婕引發重修「民主學分」熱潮　賴瑞隆：文明建立在記取歷史教訓

瞬間畫面曝！桃園消防車左轉碰撞自小客　重心不穩「慢動作」慘翻

綠衫軍單場狂轟148分！　砍將布朗不到30分鐘砍28分領勝

安心亞驕傲成票房破億演員　再度喊話阿KEN去看電影

政治熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

快訊／國民黨宜蘭縣長人選出爐！　藍委吳宗憲勝出

獨／民進黨迎戰高虹安！　傳新竹市徵召「信賴」醫師

快訊／李千娜將林宅血案片酬全捐　基金會婉拒：盼她激勵更多年輕人

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

劉世芳外甥賺紅錢遭陸查處　學者：政府不能停留在輿論層面的攻防

時隔一年再戰一日北高　柯文哲笑稱「怕怕的」

柯文哲妻子陳佩琪　臉書帳號突消失

劉世芳外甥遭指賺紅錢　黃國昌：兩岸人民工作投資常見

不是只有贏球才愛他們！中華隊交流賽吞敗　賴清德勉勵：相信台灣隊

228紀念儀式會場竟播愛情歌　家屬怒：又不是結婚典禮

國民黨認證賴苡任「抓耙子」傷害黨形象　她酸：代表黨內都知有問題

新國軍之花！　M1A2T戰車女排長「電眼照」曝光

陳佩琪臉書帳號復活　粉絲狂刷加油

更多熱門

相關新聞

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

林宅血案全解密！賴清德：證據被系統性毀滅

今（28）日是二二八事件79週年紀念日，總統賴清德南下高雄出席中樞紀念儀式，他致詞時提到，林宅血案檔案已全數解密，遺憾的是，當年的資料並不完整，甚至口述料也非真實，調查報告顯示當年證據是被系統性毀滅，「是誰能消滅檔案、阻擋司法偵查？只有當權政府」。

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

國道連8起事故　下午湧北返車流「12路段易塞」

紀念228事件「不是翻舊帳」　高嘉瑜：誠實面對歷史台灣才能和解

紀念228事件「不是翻舊帳」　高嘉瑜：誠實面對歷史台灣才能和解

回家沒帶磁扣被碎念！保全慘被壓地上打

回家沒帶磁扣被碎念！保全慘被壓地上打

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

二二八事件79周年　洪秀柱喊「拒政治操作」：讓真相回歸歷史本身

關鍵字：

228高雄

讀者迴響

熱門新聞

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

台女童澀谷被撞！　媽媽返台後道歉：不經一事不長一智

韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實

情趣按摩陰道發炎　花錢被騙砲女告按摩師

只聽過「女生幫男友口到醒」　苦主慘曝原因

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面