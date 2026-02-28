高雄議員參選人林浤澤被控「假看病59次詐保」　喊冤已獲不起訴

▲民進黨初選在即，現任前鎮區明孝里里長、高雄市議員參選人林浤澤遭爆涉詐保險金。（圖／記者許宥孺翻攝）



民進黨高雄市議員黨內初選在即，繼左營、楠梓區參選人黃偵琳被爆出酒駕退選，「6搶3」競爭激烈的前鎮、小港區參選人林浤澤，也遭爆涉嫌詐領保險金理賠，不免被聯想到派系鬥爭。臉書粉專「政客爽」指出，林浤澤涉嫌利用親人佯裝就診59次詐領理賠，並已向檢察官坦承犯行。林浤澤則發聲澄清，強調傳言與事實有落差，自己已獲檢察官緩起訴，未來會用更高標準要求自己。

臉書粉專「政客爽」表示，請問蘇貞昌力挺的議員參選人林浤澤是否有涉及過詐欺案件？如果是就是他本人，那要選新北市長的蘇巧慧也一起挺嗎？因為在2020年間，高雄地檢署起訴一起「詐領保險理賠的案件」，由一位同名同姓的林浤澤，利用親人去「佯裝就診高達59次」，已經跟檢察官坦承犯行。

粉專指出，涉及案件的中醫診所叫「漢明中醫診所」，位於高雄小港區，很巧的是蘇貞昌力挺的議員參選人林浤澤也是選小港區市議員。如果案件就是同一個人所為，那蘇巧慧是否也跟老爸力挺詐欺犯？

粉專也貼出中醫診所陳姓負責人起訴書，內文指林浤澤向2家保險公司投保短期險，即以佯稱傷病情等方式至中醫診所就診，第一次就醫後，便將健保卡留在阿嬤身邊，由阿嬤為他掛號佯稱就醫，陳姓負責人為增加自費收入及圖謀健保給付，也清楚林浤澤為詐領保險理賠，便與林浤澤阿嬤談妥開立不實收據，佯裝就診高達59次，林浤澤事後向檢方自白坦承犯行。

林浤澤今日針對傳聞發布聲明澄清。他表示，網路傳言與事實有落差，這起事件，是去年已辭世的阿嬤，因心疼他參加飛盤賽事受傷而起，現在因為初選在即，突然在網路上出現去脈絡與刻意扭曲的說法，他必須嚴正澄清。

林浤澤表示，這件事發生在7年前，他長期參與飛盤賽事，有受傷風險，因此都會加入保險以因應醫療需求。每一次就醫與請領，他都按規定進行，從未有不當念頭。這段期間中，阿嬤因擔心他，有時去看醫生也會拿著他的健保卡掛號。他接到檢察官訊問通知時，才知道阿嬤的行為，他也據實向檢察官說明，並且同意是不對的行為。

「我負起責任，主動返還理賠金額共計約4萬7000元。」林浤澤表示，因他坦承，檢察官也於2022年5月3日將他緩起訴，附帶2年觀察期，並已於2024年期滿，他強調自己並未被起訴。

林浤澤說，從小到大，阿嬤對他疼愛有加、細心照顧，對她只有無盡的感念。這段經歷，對他是一次非常深刻的學習與反省，讓支持他的人擔心，他深感抱歉，會用更高的標準要求自己，用更積極的努力回報大家。