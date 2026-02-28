　
政治

林宅血案關鍵音檔遭「滅證」　范雲：證實當時國家有介入

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委范雲。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

發生於46年前的林宅滅門血案，至今仍真相不明，然而，民進黨立委范雲今（28日）透露，根據促轉會先前的調查報告指出，依解密檔案來看，當時警總監聽林家電話的音檔有保留，但卻已被「當局」沖掉，以此也證實，當時的「國家」，至少有介入「滅證」的部分。

范雲表示，今天早上，如同過去很多個228，她又來到宜蘭林家墓園，一起追思林家媽孫三人，希望在這個紀念日，每一個台灣人都能記得林游阿妹、林亮均、林亭均，這三個人的名字。

范雲說明，很多台灣人到現在還不知道，台灣發生過兩次228，分別是1947年的二二八事件，以及1980年的2月28日中午，發生在林義雄先生家的滅門血案。

范雲進一步說明，那天中午，林義雄先生的母親林游阿妹，與雙胞胎女兒亮均、亭君遭殘忍殺害，他的大女兒奐均也身受重傷。范雲點出，距離這個悲劇已46年，當時僅7歲的雙胞胎現在若還在，也到中年之際，而血案的真相卻還在等待徹底清朗的一天。

關於林宅血案的調查進度，范雲指出，2022年監察院曾重啟調查，調查過程中，在檔案追查上遇到許多困難，不過，調查報告仍清楚指出應繼續追查的幾個方向。

范雲說，首先，監聽電話概要表及錄音譯文，為何隱匿美籍人士家博與雙胞胎姐妹聊天的關鍵紀錄？是受到何人指示？再者，竹聯幫要角柳茂川回憶錄指稱，林宅血案為情治系統指示陳啟禮所為，解密檔案也發現情治系統長期利用黑道施暴黨外人士，這是否與林宅血案有關連？

范雲接著點出，外界盛傳林義雄曾批評國民黨是「叛亂團體」，觸怒統治階級，加上血案前1日林義雄在家人及辯護律師接見後，就傳出林義雄遭刑求之訊息，相關說法有明確的事證可稽，那麼林宅血案是否為情治系統為報復刑求訊息遭外洩而下手的？。

此外，范雲還點出，調查報告顯示，案發後，命案現場採得可疑指紋12枚，目前仍有1枚指紋未比對出相符者，現代科技應可繼續追查。然而，依解密之檔案，警總原本有保留當日的監聽錄音帶，後來經促轉會的報告證實，兇手行兇後從林宅打出的關鍵電話，已被「當局」沖掉，以此也證實，當時的「國家」，至少已介入「滅證」的部分。

面對接下來進一步的調查作業，范雲說，政府在2023年完成修訂《政治檔案條例》，許多過去受限於規定，而得以長期維持「永久保密」的政治檔案，必須依法解密。

不過，范雲強調，她也想在此告所大家，檔案雖是「真相」的第一手材料，但檔案本身並不直接等於「真相」檔案解密後，需要大量的研究、調查與核實，這些都是繁重的歷史重建的工作。

最後，范雲表示，1947年的二二八與1980年二二八都是台灣人心口上的的世紀之痛，如果感受到這份痛與不捨，就一起繼續沿著光的方向，一步一步往前走，她引述前陣子看到《大濛》導演陳玉勳說的話，「離開的人並不會消失，但風景會留下」，期許大家繼續努力，直到「濛」散去的那一天。

