德車系最後的晚餐？BBA中國市場新年降價…BMW 7系列降122萬元

記者廖翊慈／綜合報導

春節期間不少中國民眾前往車市看車、選車，豪華品牌燃油車市場在中國國補、廠補等政策帶動下，降價促銷仍是主旋律。不過，BBA（賓士、寶馬、奧迪）豪車品牌本輪優惠並非專為春節推出，多數4S門市的促銷政策在節前便已釋出。

據《藍鯨新聞》報導，賓士方面，多家4S門市E級多款車型優惠幅度達11萬元（人民幣，下同，約台幣50萬元），最高甚至達13.5萬元（約台幣61.4萬元）。其中2026款E 260 L經典版指導價42.99萬元（約台幣195.7萬元），優惠後售價為31.99萬元（約台幣145.6萬元）。賓士GLB最高優惠達12.9萬元（約台幣58.7萬元），最低起售價下探至14.49萬元（約台幣65.9萬元）。

寶馬方面，門市銷售數據顯示，寶馬530Li尊享型指導價52.5萬元（約台幣萬239元），終端實際售價為35.7萬元（約台幣162.5萬元），優惠幅度高達16萬元（約台幣72.8萬元），降幅超過30%。寶馬7系部分車型最高優惠更達27萬元（約台幣122萬元）。

奧迪方面，A6L 2026款40 TFSI豪華動感型優惠高達15.1萬元（約台幣68.7萬元），指導價42.79萬元（約台幣194.8萬元），優惠後售價為27.69萬元（約台幣126.1萬元）。A7L直降18.72萬元（約台幣85.2萬元），2025款55 TFSI quattro RS套件競速版從66.62萬元降至47.9萬元（約台幣218.1萬元）。此外，電影《飛馳人生》的原型車奧迪A3，在部分門市最低售價已下探至10萬元左右（約台幣45.5萬元）。

對此現況也引起不少車主熱議，「直接賣個標得了」、「買的時候降價，保養維修的時候能讓你哭。」也有人認為，德國車系在中國無法打長久的價格戰，「德系車最後的晚餐，以後沒資格上桌了」。