奥迪男自撞慘亡現場曝！飆衝堤防飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

▲▼奥迪男飆衝堤防自撞，噴上9m高架橋，車頭瞬間斬首 。（圖／民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市安南區台61線台江大道尾段23日清晨發生一起重大死亡車禍！1輛藍色奧迪小客車疑自撞堤防後，整部車飛上正在施工中、高約9米的台61線高架橋面，猛烈撞擊下車體幾乎解體，30歲王姓男子當場死亡，市警三分局初步調查，王男為協尋人口，疑因心情不佳自撞釀禍，確切原因仍待檢警進一步調查釐清。

台南市消防局指出，23日上午7時11分接獲員警轉報，指安南區台江大道尾、青砂街二段914號旁發生車禍事故，隨即派遣土城分隊等單位共4車9人前往搶救。

消防人員於上午7時31分抵達現場，發現藍色奧迪小客車疑自撞堤防後，衝上高約9公尺、直線距離約50公尺，正在施工中的台61線高架橋面（該路段尚未開放通行），車體嚴重毀損。救援人員檢視發現王男已無生命徵象，經確認明顯死亡未送醫，後續交由轄區市警三分局處理。

▲台南市安南區台61線台江大道尾段發生死亡車禍，藍色奧迪先撞堤防再飛上9米高施工中高架橋面，車體嚴重毀損，王姓駕駛身亡。（圖／民眾提供）

據了解，三分局於23日凌晨接獲王男家屬通報，指住在台南市安定區，從事多元計程車的王男疑因心情不佳失聯，請求警方協助尋找。警方根據車號及手機定位資訊展開協尋，發現人車出現在安南區一帶，立即動員警力前往搜尋攔查，未料稍後即接獲車禍通報，到場後確認為王男駕駛車輛。

現場初步勘查顯示，王男疑駕車衝出堤防後撞上施工中的高架橋面，因撞擊力道猛烈傷重身亡。全案已報請檢察官相驗，相關肇事原因與事發經過仍待進一步調查釐清。警方呼籲，若民眾身邊親友出現情緒低落或異常行為，應及早關心並尋求專業協助，避免憾事發生。



●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995