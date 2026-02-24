緩撞車又挨撞！國3龍井段賓士男分心釀禍　一度回堵2公里

▲國3龍井段賓士車疑因分心追撞緩撞車。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

國道3號北向183.5公里處（台中龍井路段），24日下午1時27分發生一起車禍，29歲陳姓男子駕駛賓士車疑因分心，追撞1輛在內側車道清掃路面的緩撞車，車頭全毀，造成2車道受阻，後方車流回堵約2公里，該事故已在2點28分排除，陳男送往梧棲童綜合，相關車禍原因有待警方進一步調查釐清。

國道七隊呼籲用路人，駕駛時一定要保持專注，隨時注意車前的狀況，若駕車時未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。