國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國航空客機降落　機翼驚見「多處彈孔」！緊急停飛調查

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國航空客機降落後發現彈孔。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國航空（American Airlines）一架波音737 MAX 8客機從哥倫比亞飛回邁阿密後，地勤人員例行檢查時竟在機翼發現彈孔。這起離譜事件發生於23日，所幸飛行過程順利，機上乘客與組員均未受傷。

據航空媒體AirLive報導，這架AA923航班23日降落邁阿密國際機場後，技術人員在例行檢查時，於右側副翼發現多處疑似子彈造成的穿孔痕跡。副翼是攸關飛機橫向平衡的關鍵，所幸這些破損並未影響飛安。

美國航空向媒體證實此事，並稱飛行過程中未發生任何異常狀況，機上人員也都平安無事，事後該架飛機已立即停飛進行全面檢修。該公司強調，「我們將與所有相關單位密切合作，徹底調查此事」。

據了解，這架客機22日曾停留哥倫比亞的荷西瑪麗亞科爾多瓦國際機場，完成往返航程後才發現彈孔。該機型可搭載逾160名乘客，不過事發時實際載客人數尚未公布。航班追蹤網站FlightAware資料顯示，此航班並未出現延誤或重大變動。

美國航空技術團隊已在邁阿密機場緊急對受損機翼進行臨時修補，23日晚間該機已被調往德州達拉斯沃斯堡國際機場的主要維修基地。目前工程師正針對彈孔位置進行全面評估，飛機持續停飛中。

02/23 全台詐欺最新數據

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的
安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

半夜聽到彈打聲 罵完小孩才發現是貓貓發出的

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

白宮：拍板「統一課徵15%」！　不影響232關稅

