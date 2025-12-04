印航波音737客機「失蹤13年」竟停在機場　這下得賠3500萬

????Air India lost a 737 for 13 years like it’s a TV remote.

Paid $120,000 to park it (more than many of us will earn in a lifetime).

Now it’s being trucked to Bangalore to become a classroom.

Imagine being the engineer who opens the door in 2025 and finds 2012 newspapers inside ????… https://t.co/t0ARhhAblE pic.twitter.com/sNI4qPjzyR — Fahad Naim (@Fahadnaimb) December 2, 2025

記者柯沛辰／綜合報導

印度航空（Air India）爆出離奇案件，一架波音737客機「失蹤」長達13年，但其實一直停放在加爾各答機場角落，直到機場近日要求清除，印航高層才驚覺「原來還有這架飛機」，還必須賠付超過1億盧比（約新台幣3490萬元）的停放費用，被戲稱是印度航空史上「最離奇的鬼故事」之一。

綜合外媒報導，這架編號 VT-EHH 的波音 737-2A8F，機齡已有43年之久，自從1982年被交付給印度人航空（Indian Airlines）後，隨著2007年印度人航空、印度航空合併，被印航改裝成貨機，最終2012年停飛後放置在加爾各答機場，隔年正式註銷。

不過，這架貨機竟從印航資產文件中完全消失，完全未被列入折舊、保險或相關報廢流程，也未被納入修繕清冊，就這樣靜靜停在機場角落空地長達13年，也無屋頂遮蔽，長期暴露在風吹雨打之下，機體漸漸斑駁，被世人遺忘。

▲這架波音737客機長年被遺忘在機場偏僻角落。（圖／翻攝自X）

今年11月22日，機場連絡印航，要求移除閒置飛機。印航驚覺事態不對勁，立即啟動內部調查，才發現這架客機竟被遺漏整整13年。對此，印航執行長威爾遜（Campbell Wilson）坦言，這架飛機早該被處理，但公司上下都不知道「我們還擁有這家飛機」。

真正令印航頭痛的是，由於貨機長期占用停機坪，因此必須支付超過1億盧比（約新台幣3490萬元）的停放費用。目前，這架貨機已被出售，並轉移至班加羅爾（Bengaluru），未來將提供給飛機維修技師做訓練使用。