國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄戰爭邁入第5年「5大關鍵時刻」　布查大屠殺震驚全球

▲▼烏克蘭基輔州布查（Bucha）橫屍遍野，還發現280人遭一同埋進集體墳場。（圖／路透）

▲俄軍撤離之後，基輔近郊布查鎮屍橫遍野。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第5個年頭，這場戰爭已造成數十萬人喪生、數百萬人流離失所，成為二戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。《法新社》整理出衝突至今5大關鍵時刻，記錄這場世紀戰爭的血淚軌跡。

2022年2月24日｜俄羅斯全面入侵

當天黎明，俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭發動大規模軍事攻擊，宣稱這是「特別軍事行動」，旨在讓烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」。

俄軍在烏克蘭南部及東北部迅速推進，但未能拿下首都基輔，烏克蘭總統澤倫斯基也持續待在首都領導頑強的抵抗行動。

歷經數月圍攻之後，烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）淪陷。接下來，在白俄羅斯與土耳其舉行的首輪談判宣告破局。

▲▼烏克蘭首都基輔（Kyiv）近郊的布查鎮（Bucha）在俄軍撤離之後屍橫遍野。（圖／路透）

2022年春天｜布查大屠殺

俄軍撤離基輔郊區後，數百名遭到處決的平民遺體，被發現陳屍在布查鎮（Bucha）街上。這些駭人場景引發國際譴責，並啟動首次戰爭罪（War Crime）調查。

2023年3月，國際刑事法院（ICC）以涉嫌戰爭罪為由，對普丁發出逮捕令，指控他「非法」將烏克蘭兒童「驅逐」至俄羅斯。

▼瓦格納叛變，一度朝向莫斯科推進。（圖／路透）

▲▼傭兵組織瓦格納集團（Wagner）。（圖／路透）

2022年夏季～2023年冬季｜烏克蘭反攻

2022年夏天起，烏軍在西方盟友的武器援助下發動一系列反攻，成功收復哈爾科夫（Kharkiv）大片土地與南部重鎮赫松（Kherson）。

2023年6月，已陷苦戰的俄羅斯面臨內部危機，因為傭兵團瓦格納（Wagner）叛變，甚至一度朝著莫斯科進軍，隨後在白俄羅斯總統的斡旋下撤退。2個月後，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）死於一場離奇的空難。

▼烏軍攻擊俄羅斯西部的庫斯克。（圖／路透）

▲▼烏克蘭攻擊庫斯克。（圖／路透）

2024年｜庫斯克角力

2024年2月起，俄軍重新掌握前線主導權，穩步推進並奪下烏東數個據點。同年8月，烏軍跨越邊境奪下俄羅斯西部庫斯克（Kursk）數百平方公里土地，但在北韓軍隊協助下，俄方於2025年3月將烏軍逐出。

俄軍對烏克蘭領土發動一系列無人機與飛彈攻擊，儘管獲得華府提供的愛國者飛彈與F-16戰機，基輔卻無法反擊。

2024年11月，俄羅斯首次部署能夠搭載核彈頭的新型中程彈道飛彈「榛樹」（Oreshnik），並且擊中烏克蘭軍工廠。

▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統川普、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

2025年～2026年｜川普高調介入

美國總統川普多次表示能夠快速結束這場衝突，2025年重返白宮後，宣布將與普丁舉行直接會談，震驚國際。同年2月28日，川普在白宮與澤倫斯基爆發激烈口角，甚至揚言切斷對烏軍援。

事實上，川普對交戰雙方表現出搖擺不定的態度。2025年11月，他一度提出要求基輔割地換取安全保障的和平協議草案，引發軒然大波。時至今日，烏俄美三方的外交磋商仍在持續，莫斯科要求基輔割地、全面撤離頓巴斯，成為談判關鍵爭議點。

在此期間，俄羅斯發動一連串攻擊癱瘓烏克蘭能源網絡，導致數十萬民眾在寒冬中摸黑受凍，烏軍則攻擊俄羅斯煉油廠作為反擊。

 






