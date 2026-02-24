傅崐萁：希望這一年大家好好商量　其他外力請不要介入立法院

▲國民黨團總召傅崐萁出席立法院115年新春團拜。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國最高法院20日裁定美國總統川普無權在未經國會批准的情況下，單方面實施全球性關稅。國民黨團總召傅崐萁今（24日）表示，前兩天美國最高法院做出的判決，原來美國的司法是獨立的，「更重要的是，它告訴川普大帝，必須要經過國會的授權」，所以國會多麼重要，希望這一年，大家一起和和氣氣，好好地商量，「立法院的由立法院來解決，其他外力請不要介入立法院」。

立法院24日上午9時舉辦「115年新春團拜」，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、秘書長周萬來、朝野黨團三長及眾多立委出席，向立法院職員拜晚年。傅崐萁說，每一年在這個時間，大家歡歡喜喜在九樓大禮堂為新的一年來祈福，更希望家和萬事興、一團和氣，更重要的是，值得驕傲，讓全世界都看到，國會所有工作同仁為國家、社會的進步全年無休，從來沒有離開工作崗位上、離開該盡的責任。

「各位立法院的各位同僚、國民黨、民進黨、民眾黨、無黨籍的各位弟兄姊妹，這是我們的國會，每一位委員都在不同的立場來為國人來發聲，來做所有的這些審議。」傅崐萁說，他看到柯建銘總召的折衝與辛勞，相信柯在立法院30年，「他的辛苦大家都看見，我們給柯總召溫馨的掌聲」。

傅崐萁表示，國會何其重要，承擔2300萬人的民意，「我們必須要往前邁進」。這個農曆年有好多的大驚喜，就在兩天前，美國最高法院做出的判決，這是多麼讓人引以為傲的，「原來美國是全世界，它的司法是獨立的。更重要的是，它告訴川普大帝，必須要經過國會的授權」，所以國會多麼重要，各位弟兄姊妹365天無悔的付出，就是為所有人民的託付。

傅崐萁說，希望這一年，大家一起和和氣氣，好好地商量，「立法院的由立法院來解決，其他外力請不要介入立法院」，一起為國會加油、為台灣加油、為中華民國加油。