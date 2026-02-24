川普10%全球關稅今正式上路！　白宮準備升至15%





▲ 川普10%全球關稅上路。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府的10%全球關稅已在美東時間24日凌晨0時01分（台灣下午1時01分）正式啟動，為聯邦最高法院20日裁定對等關稅違憲後，白宮迅速重建關稅體系的首波行動。官員透露，白宮正準備將稅率進一步提升至15%的正式命令，但具體實施時程尚未敲定。

《彭博》報導，川普此次動用1974年《貿易法》第122條授權，允許總統在未經國會同意下先行徵稅150天，稅率上限15%。儘管他21日揚言將全球關稅提升至15%，但截至關稅生效時間點，並未發布正式調漲命令，這種政策不確定性已在全球引發混亂。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日接受CBS訪問時強調，「我們希望各國理解這些協議是好的，我們會信守承諾，也期待夥伴國履行義務。」但這番說法未能安撫主要經濟體。歐盟23日已中止與美協議批准程序，印度也推遲本周在美國舉行的臨時貿易協定談判。

根據《彭博經濟》研究，納入《美加墨貿易協定》與部分農產品豁免後，美國平均有效關稅率將降至約10.2%，低於法院裁決前的13.6%。若全球關稅升至15%，有效稅率將攀升至約12%。

川普23日再度放話，貿易夥伴若在現有協議上「耍花招」將面臨更高關稅。但民調顯示，64%美國民眾對川普關稅政策感到不滿，認為此舉推高物價，持贊成態度的僅有36%。