　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／台南難整合？藍營「換妃」耳語不斷　挺憲派說不可能

▲▼陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

記者杜冠霖、崔至雲／台北報導

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，要挑戰台南史上首位女市長，但先是有三點協議的狀況，後有議員小雞仍選擇與地方初選落敗的林俊憲合掛看板，陳亭妃起步整合不力，藍營、政治粉專盛傳民進黨醞釀「換妃」、「妃下憲上」，但對於這些耳語，包含原本「挺憲派」民代在內的跨派系黨內人士嚴正否認，陣前換將必敗「絕無可能」。藍營地方人士則坦言，確實若換林俊憲來選，謝會有很大的競爭空間，若不換，陳亭妃明顯占優勢，謝龍介需有更精細的議題操作與組織動員。

台南市長初選民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2.7個百分點的些微差距出線，回顧初選過程波瀾不斷，台南包含立委、議員在內幾乎所有民代都力挺林俊憲。此次台南初選廝殺相當激烈，兩人在地方行程就是暗潮洶湧，電視政見說明會更是火花四射，林俊憲以過去台南議會議長選舉跑票事件、跟藍軍過從甚密等事質疑陳亭妃，陳則是數度提到光電案回擊，並針對多份坊間民調報請黨中央介入處理，廝殺之激烈也讓民眾側目、支持者焦慮。

但初選過程廝殺過於激烈，現在如何弭平裂痕，成為陳亭妃首要工作，陳亭妃選前就說，初選以來她受到許多攻擊、抹黑，但她都「吞下去」，為的就是選後的團結，願做最大的「桶箍」，團結沒有問題。初選結果出爐後，陳亭妃也表示，接下來會拜會林俊憲、其他台南立委、市長黃偉哲甚至總統賴清德請益，並稱自己會努力成為賴清德2028連任最大底氣。

但陳亭妃起步整合就受挫，日前拜會「挺憲派議員」，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。甚至中執會中，有新系執委直言，此次初選民調浮現國民黨介選跡象，「台南尤其明顯」，希望黨中央調查。

有派系人士指出，各縣市民調中，民進黨候選人對上國民黨人選時，藍營支持度大致相近；但在台南，林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達兩成以上，換成陳亭妃對上謝龍介，支持度卻僅剩約一成，前後差距接近十個百分點，確實高度不對稱。

但中執會現場，挺妃派立委王世堅就表達反對立場，據了解，連一向被歸類為挺憲派的市長黃偉哲也當場表達，不宜初選後還節外生枝。秘書長徐國勇也背書，民進黨以各個方式包括排藍、加權，對比式民調本身就是排藍，初選民調公平、公開、公正，沒有任何問題。

此外，近期議員小雞將要初選，「挺憲派」議員仍與林俊憲合掛看板，也引發藍營名嘴揣測跟小雞解讀「換妃」陰謀論。

一名初選時挺林俊憲的綠營民代直言，「不可能」，民進黨傳統就是初選完團結，裂痕太深頂多沒幫那麼用力，這裡是總統起家厝，絕無可能扯後腿甚至「換妃」這麼難看，若到時候大選落敗，誰都擔不起這個責任，「換妃說」明顯是有人見縫插針，也只有操作過「換柱」的國民黨會操作這個議題。

藍營人士則坦言，相較之下，若由林俊憲代表民進黨出戰，部分藍營評估仍有操作空間，謝龍介至少存在一定競爭縫隙；但若現在對手已是陳亭妃，依目前地方盤勢與支持結構觀察，綠營基本盤仍明顯佔優，選戰提前失去拉鋸張力的可能性也隨之提高。換言之，藍營要打出翻盤空間，勢必得仰賴更精細的議題操作與組織動員。

地方藍營人士也私下評估，謝龍介在空戰、聲量與媒體曝光上已有一定優勢，但若要真正撼動台南長年累積的綠營基本盤，仍須回到最傳統的基層經營路線，持續深耕地方組織、勤跑宮廟市場與基層社團，讓形象更貼近在地日常。如何把既有的聲量轉化為實際選票，在地方建立更穩固的支持網絡，是謝龍介後續選戰能否縮小差距的關鍵觀察指標。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／吸金逾50億！　主嫌正面照曝光
好市多贏了！川普關稅違法　零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」
川普祭10%全球關稅　豁免清單公布
Makiyo指南宮走春「員工都跑來」關切！　原因藏洋蔥
最高法院拆了IEEPA　台美關稅協議怎麼辦？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

初四就來擾！　8架次共機、7艘共艦出海擾台

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌大讚：勇於向違憲濫權總統說不

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

美最高法院判川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

川普關稅遭最高院否決！賴士葆喊撤回ART　嗆卓榮泰、林佳龍負責

幕後／台南難整合？藍營「換妃」耳語不斷　挺憲派說不可能

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲　曾向媽祖擲筊爭提名

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

初四就來擾！　8架次共機、7艘共艦出海擾台

美最高法院裁定川普關稅違法　黃國昌大讚：勇於向違憲濫權總統說不

不滿對等關稅違法「川普加徵全球10%」　蔡正元預言結局：病急亂投醫

美最高法院判川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

川普關稅遭最高院否決！賴士葆喊撤回ART　嗆卓榮泰、林佳龍負責

幕後／台南難整合？藍營「換妃」耳語不斷　挺憲派說不可能

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲　曾向媽祖擲筊爭提名

載朋友去領錢被當詐團把風手　騎士2原因逆轉獲無罪

內政部租補件數狂增50％！半數家庭負擔降4成　經濟弱勢受益最大

防諾羅不能只洗手！醫示警「洗衣服是破口」　60度水洗30分才有用

曾勸賴政府等待美國最高法院關稅判決　前副閣揆嘆：可惜未獲採用

任天堂《腦部鍛鍊》遊戲可延緩大腦老化！每日30分鐘效果達10年

全村幫你找狗！智慧門鈴變身「AI偵探」　鄰居鏡頭成搜救網

全家只剩她沒結婚！35歲林明禎被催婚「霸氣回答26字」親戚秒閉嘴

嘉義男火車站前遭圍毆「全身是傷」慘死　殘忍行兇3男1女聲押

邱毅：台灣關稅付出代價顯得愚蠢無比　川普威信掃地將成跛鴨總統

靠蝴蝶、蜜蜂「雙B」訊號挑「尾數13」刮刮樂　中壢男抱走百萬

飲料店員上班戴VR眼鏡查看訂單　看起來蠻方便的XD

政治熱門新聞

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

國民黨前立委李乙廷離世享壽71歲

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

回擊鬧場民眾「凶狠臉」遭酸　林子宇：祝新年快樂已是我最大風度

硬仗！民進黨北市議員初選「32搶25」　2選區爆炸、新人卡位戰

大混戰！　藍士林北投議員新人布局「3+2」

川普關稅遭最高院否決　賴士葆喊撤回ART協議

賴清德昨PO講冷笑話片　陳佩琪今提「青蛙蟾蜍結婚故事」：我也學著講

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

曝藍營最嚴重問題！　郭正亮：有實力選2028的人沒有認真在領導

川普關稅違法　楊瓊瓔嘆：送出的台積電仍兌現

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

川普對等關稅被判違法　林濁水：台美協議肯定在下階段發揮正面作用

更多熱門

相關新聞

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

2026縣市長選舉備受矚目，民進黨立委王義川今（20日）透露，今年準備全國大輔選，桃園人選應該是快出來了，過完年應該就出來了，桃園人才很多不用煩惱，桃園是他重點輔選的地點。他也下賭注喊話，民進黨縣市長比現任多3席，「我就去植髮」。未料讓現場陷入一陣沉默，他也幽默表示，不是科技執法。

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

分析2028藍營四強爭鋒！　學者：韓國瑜、鄭麗文伺機而動

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

陸配紀錄片嘆：綠營支持者喊合法獵殺我們　破千家店被標紅色店家

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

何時跟李四川合體？　侯友宜：一定會並肩作戰讓市政接棒無縫隙

前有「賴醫師」後有「温醫師」　温世政拜廟也遇長輩昏倒

前有「賴醫師」後有「温醫師」　温世政拜廟也遇長輩昏倒

關鍵字：

陳亭妃台南市長初選王世堅民進黨2026大選林俊憲國民黨謝龍介

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

川普宣布加徵10%全球關稅

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

江蕙首位嘉賓竟是「消失10年的她」　睽違16年震撼合體

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

即／大樂透2億頭獎一注獨得　幸運落在桃園觀音

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

再難合體的3天團！S.H.E形同解散、棒棒堂逃兵

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面