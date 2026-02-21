幕後／台南難整合？藍營「換妃」耳語不斷　挺憲派說不可能

▲陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖、崔至雲／台北報導

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，要挑戰台南史上首位女市長，但先是有三點協議的狀況，後有議員小雞仍選擇與地方初選落敗的林俊憲合掛看板，陳亭妃起步整合不力，藍營、政治粉專盛傳民進黨醞釀「換妃」、「妃下憲上」，但對於這些耳語，包含原本「挺憲派」民代在內的跨派系黨內人士嚴正否認，陣前換將必敗「絕無可能」。藍營地方人士則坦言，確實若換林俊憲來選，謝會有很大的競爭空間，若不換，陳亭妃明顯占優勢，謝龍介需有更精細的議題操作與組織動員。

台南市長初選民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，以2.7個百分點的些微差距出線，回顧初選過程波瀾不斷，台南包含立委、議員在內幾乎所有民代都力挺林俊憲。此次台南初選廝殺相當激烈，兩人在地方行程就是暗潮洶湧，電視政見說明會更是火花四射，林俊憲以過去台南議會議長選舉跑票事件、跟藍軍過從甚密等事質疑陳亭妃，陳則是數度提到光電案回擊，並針對多份坊間民調報請黨中央介入處理，廝殺之激烈也讓民眾側目、支持者焦慮。

但初選過程廝殺過於激烈，現在如何弭平裂痕，成為陳亭妃首要工作，陳亭妃選前就說，初選以來她受到許多攻擊、抹黑，但她都「吞下去」，為的就是選後的團結，願做最大的「桶箍」，團結沒有問題。初選結果出爐後，陳亭妃也表示，接下來會拜會林俊憲、其他台南立委、市長黃偉哲甚至總統賴清德請益，並稱自己會努力成為賴清德2028連任最大底氣。

但陳亭妃起步整合就受挫，日前拜會「挺憲派議員」，希望為初選紛爭破冰，卻因陳亭妃未簽署議員提出的「切割郭信良」3點協議保證，雙方不歡而散。甚至中執會中，有新系執委直言，此次初選民調浮現國民黨介選跡象，「台南尤其明顯」，希望黨中央調查。

有派系人士指出，各縣市民調中，民進黨候選人對上國民黨人選時，藍營支持度大致相近；但在台南，林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達兩成以上，換成陳亭妃對上謝龍介，支持度卻僅剩約一成，前後差距接近十個百分點，確實高度不對稱。

但中執會現場，挺妃派立委王世堅就表達反對立場，據了解，連一向被歸類為挺憲派的市長黃偉哲也當場表達，不宜初選後還節外生枝。秘書長徐國勇也背書，民進黨以各個方式包括排藍、加權，對比式民調本身就是排藍，初選民調公平、公開、公正，沒有任何問題。

此外，近期議員小雞將要初選，「挺憲派」議員仍與林俊憲合掛看板，也引發藍營名嘴揣測跟小雞解讀「換妃」陰謀論。

一名初選時挺林俊憲的綠營民代直言，「不可能」，民進黨傳統就是初選完團結，裂痕太深頂多沒幫那麼用力，這裡是總統起家厝，絕無可能扯後腿甚至「換妃」這麼難看，若到時候大選落敗，誰都擔不起這個責任，「換妃說」明顯是有人見縫插針，也只有操作過「換柱」的國民黨會操作這個議題。

藍營人士則坦言，相較之下，若由林俊憲代表民進黨出戰，部分藍營評估仍有操作空間，謝龍介至少存在一定競爭縫隙；但若現在對手已是陳亭妃，依目前地方盤勢與支持結構觀察，綠營基本盤仍明顯佔優，選戰提前失去拉鋸張力的可能性也隨之提高。換言之，藍營要打出翻盤空間，勢必得仰賴更精細的議題操作與組織動員。

地方藍營人士也私下評估，謝龍介在空戰、聲量與媒體曝光上已有一定優勢，但若要真正撼動台南長年累積的綠營基本盤，仍須回到最傳統的基層經營路線，持續深耕地方組織、勤跑宮廟市場與基層社團，讓形象更貼近在地日常。如何把既有的聲量轉化為實際選票，在地方建立更穩固的支持網絡，是謝龍介後續選戰能否縮小差距的關鍵觀察指標。