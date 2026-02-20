曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

記者郭運興／台北報導

2026縣市長選舉備受矚目，民進黨立委王義川今（20日）透露，今年準備全國大輔選，桃園人選應該是快出來了，過完年應該就出來了，桃園人才很多不用煩惱，桃園是他重點輔選的地點。他也下賭注喊話，民進黨縣市長比現任多3席，「我就去植髮」。未料讓現場陷入一陣沉默，他也幽默表示，不是科技執法。

王義川於民進黨節目《午青LIVE》談到2026選舉，他表示，今年準備全國大輔選，所有需要他的地方都會去，尤其有幾個比較需要加強的選區，譬如說宜蘭的林國漳律師，宜蘭會花滿多時間去幫忙，把氣勢翻轉回來。

被問到「桃園有沒有機會」？王義川表示，桃園人選應該是快出來了，過完年應該就出來了，桃園人才很多不用煩惱，自己就住桃園，就全力幫忙，當時自己認養桃園的任務就是讓現任23個桃園市議員全部連任，加上幾個新人能夠再突破，這個任務現在還在，沒有改變，桃園是他重點輔選的地點。

主持人韓瑩也詢問「這次有在加碼賭注嗎」？王義川提到，民進黨縣市長比現任多3席，「我就去植髮」。未料現場一陣沉默，王義川表示，植髮不好嗎？很多人推薦他去植髮，但植髮太貴了，他也幽默表示，不是科技執法。

另外，王義川在節目終極二選一的環節，被問到「跟韓國瑜去遊樂園玩一天、跟傅崐萁吃燭光晚餐」，王義川也幽默回答「傅崐萁」，因為一定吃很好，不要跟傅崐萁講話就好，而且傅崐萁吃素，自己就吃和牛反正傅崐萁又不吃，這個題目如果改成跟韓國瑜去唱卡拉OK，自己就會選那一個，因為韓國瑜一定很好笑。

▼王義川。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）