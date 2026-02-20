真的出事啦阿北！温世政拜廟也遇長輩昏倒　連忙化身「温醫師」救人

▲温世政遇到長輩因天氣炎熱、體力不支暈眩跌倒，隨即化身「温醫師」。（圖／温世政辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德初二走春參拜行程連兩場出現意外，除了遭祀典武廟主委林培火嘔吐波及，接著到屏東南州精明寶宮發紅包福袋時，又遇到婦人昏倒，連忙化身「賴醫師」。無獨有偶，牙醫師、民進黨南投縣長參選人温世政今（20日）在草屯敦和宮拜票時，也遇到長輩昏倒失去意識，隨即化身「温醫師」替長輩初診。温世政說，自己跟賴清德一樣，「醫者初心」就是從政信仰，無論在哪個位置，守護鄉親平安永遠是他首要任務。

總統賴清德新春期間走訪全台各地宮廟參拜，18日大年初二到屏東南州精明寶宮發紅包福袋時，行程途中遇上一名拄著拐杖的婦人，疑似因為在太陽照射下站太久昏倒，賴立即上前關心，後續給予婦人喝水後狀況好轉。

無獨有偶，民進黨南投縣長參選人温世政今（20日）赴草屯敦和宮拜票時，在上午約11時半，也遇到位伯伯因天氣炎熱、體力不支暈眩跌倒。「身為醫師，救人是我的本能」，他第一時間上前協助安置並初步診斷，所幸有恢復意識，搶回一條命，送上救護車，送至草屯佑民醫院後，他才放下心。

温世政指出，由於該長輩意識時睡時醒且一直冒汗，研判應該是因為天氣太熱，水分喪失過多，電解質失衝昏倒。春節走春人潮眾多，提醒鄉親留意家中長輩記得適時補水保持體力；預防低血糖，出門前記得進食，隨身備好小糖果；留心步伐，擁擠處請多攙扶長輩，平安過好年。

温世政強調，自己和賴清德一樣，「『醫者初心』就是我從政的信仰」，無論在哪個位置，守護鄉親平安永遠是他的首要任務。