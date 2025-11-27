1歲兒被安置疑受虐！社工扯謊三度改口　母想到剴剴案不忍了

▲陳姓媽媽指出兒子額頭及眼部下方都有瘀青 。（圖／民眾提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城區一名1歲男幼童，因父母吵架被新北市家防中心社工帶走安置，沒想到幼童媽媽收到安置機構傳來的照片，發現幼童額頭有2處瘀傷，詢問後回覆「他被蚊子叮到了」、「牛仔衣服縫線壓到」，陳姓媽媽揚言驗傷，社工又改口是撞到床邊欄杆，卻又無法提供監視器，最後醫院驗傷初判是碰撞造成；新北家防中心表示，若有不當照顧，將對照顧者提出獨立告訴。

據悉，住在土城區的陳姓女子16日與丈夫在電話中發生口角爭吵，過程中陳女情緒失控，拿1歲的兒子為要脅，揚言對他不利，丈夫驚嚇趕回家並報警，當天新北市家防中心社工獲報到場，將男幼童帶走安置。

▲陳姓媽媽指出兒子後頸部及背部都感染濕疹 。（圖／民眾提供，下同）

21日男幼童在安置的第5天，安置機構透過手機傳了幼童照片給陳姓媽媽，她檢視照片後，發現兒子的額頭有2處明顯的瘀青紅腫，社工回覆說「他被蚊子叮到了」，又說可能在抱他時「牛仔衣服縫線壓到」，離譜理由讓陳媽媽完全不信。

就在陳媽媽要求查看監視器影片時，社工表示有看到監視器，是幼童在床邊要站起，扶著欄杆時不慎撞傷。沒想到陳媽媽提出要到台大兒保中心急診驗傷，社工打電話來道歉，改口指稱「沒看到監視器，是手機錄影」，但對於幼童為何受傷卻又無法清楚交代，讓陳媽媽相當不滿又心疼。

昨（26日）上午11時許，陳媽媽帶著男幼童到台大兒保中心急診驗傷，除了額頭2處瘀傷外，還有眼睛下方、左手手背等處都發現瘀傷，且右臉頰、右耳與頸部等處的皮膚都長了濕疹，醫生初判瘀傷是撞擊所造成。

陳媽媽表示「安置前白白胖胖沒有任何外傷，安置後卻變得全身是傷還得濕疹」，對於情緒失控導致兒子被安置後受傷相當自責，也對社工給的理由非常不滿，「完全給不出一個答案，還安慰照顧人員已經撤換，相關理由也不肯說明，似乎在隱瞞些什麼事情。」她表示當時震驚社會的剴剴案，也是因社工的通報疏忽導致悲劇，她不想讓兒子重蹈覆轍才站出來揭發此事。

新北市社會局家防中心許芝綺主任表示，本案因家長爭吵並以孩子生命作為要脅，因此由家防中心啟動緊急安置，主責社工在安置後主動發現孩童傷勢，立即通知家長並帶往醫院，請兒保醫師進行傷勢研判，同時轉換照顧者，若經醫師研判確定有不當對待，家防中心將對照顧者提出獨立告訴；另將對原主責社工提出告誡並加強訓練。