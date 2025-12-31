韓大叔遊札幌想吃霸王餐！對酒館員工喊「沒錢」　遭日本警方逮捕

▲日本北海道札幌冬季景色。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

一名赴日旅遊的51歲韓國籍男性，日前在北海道札幌市一家酒吧消費後，因拒絕支付餐飲費用3500日圓（約新台幣770元），與店員爆發爭執，隨後在離店時撞破店家出入口玻璃門。警方接獲報案趕抵現場，當場依現行犯將其逮捕，並以涉嫌器物損壞罪展開調查。

根據日媒《札幌電視台》，日本北海道警方指出，札幌中央警察署於28日深夜11時30分左右，在札幌市中央區一間酒吧內，逮捕一名51歲的韓國籍男性觀光客。

警方調查顯示，該名男子當晚在店內飲酒、用餐後，遭店家要求支付共計3500日圓的飲食費用，但男子卻以英文表示「No money（我沒錢）」開嗆、拒絕付款，雙方因此爆發口角。

警方表示，該名男子隨後試圖直接離開酒吧，店員見狀上前阻止，希望對方先結清帳款。豈料，男子掙脫店員制止，情緒激動之下，竟直接朝酒吧出入口的玻璃門撞去，導致門上的玻璃當場破裂，店家隨即報警處理。

接獲報案後，警方迅速趕抵現場，確認玻璃門遭人為破壞，並在現場將該名男子依涉嫌器物損壞罪嫌逮捕。警方指出，男子被逮時身上並未出現其他攻擊行為，但情緒仍相當激動。

在警方訊問過程中，該名男子僅簡短表示「我要跟律師談」，拒絕進一步說明案情。警方初步研判，男子案發當時疑似處於飲酒狀態，是否因酒後失控導致行為脫序，仍有待進一步釐清。