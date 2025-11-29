　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」　破迷思：根本不用改變個性

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲內向人去到多人聚集的場所，也會覺得疲累，其實更擅長一對一深入交談。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

連內向人都誤會自己！日本「內向人諮詢師」井上由香里提到，其實內向人不用勉強改變自己「變外向」，只要轉換角度，這些特質都可以是「強項」。她撰寫《世界上最溫暖的內向人說明書》，在日本上市一個月就再版，也被奉為是「I人的聖經」。

井上由香里曾經長達20年因為內向性格感到自卑，也常感到「活得很累」，後來她根據自己與內向性格共處的經驗、分析力，2018年起透過社群網站發布「活用內向人特質的生活方式」，還經營「內向人社團」，舉辦演講、成為內向人諮詢師，接觸過上萬名內向人。

她分享，內向人經常有幾種情形，包括「被問到問題，無法馬上回答。」、「和某人見面後，總是後悔『應該那樣說才對』。」或者擔心自己「做事笨拙、給周圍的人添麻煩，心裡很難受。」而且「只要沒有獨處的時間，就容易筋疲力盡」。如果有這些情況和特質，很可能跟她一樣是內向人。

而她說，很多內向人希望自己「變得更積極」、「跟任何人都能敞開心扉」，也就是想要變成和自己相反的「外向人」。但她強調，「其實沒必要那麼做」，不必繼續努力、不需要改變你的內向性格，只要活用內向人特質，重視自己的價值觀，就能每天活得朝氣蓬勃，消除覺得活得很累的感受。

井上由香里說，其實很多內向人也誤會自己，內向不等於「安靜」，而是需要「安靜時間」。內向人也不一定性格溫順、討厭社交，只是需要獨自思考、自我療癒的「留白空間」。

還有人誤以為「內向=高敏感」，她強調，雖然有相似處，但性格完全不同。有些內向人容易陷入負面思考，她也說，一定要保持正向思維嗎？負面思考也是「讓自己活得更好的力量」。

▲▼日本「內向人諮詢師」井上由香里提到撰寫《世界上最溫暖的內向人說明書》。（圖／平安文化）

▲日本「內向人諮詢師」井上由香里撰寫《世界上最溫暖的內向人說明書》。（圖／平安文化）

此外，內向人經常面對幾個煩惱，像是「不喜歡接電話」，可是只要換個角度，就變成強項，例如，「改以文字回覆能展現真誠，給人沉穩的印象。」而去到多人聚集的場所，也會覺得疲累，其實內向人更擅長一對一深入交談，容易讓對方敞開心胸。還有內向人總是在開「一人反省會」，但藉由回顧經驗，日後就能夠再活用。

井上由香里撰寫《世界上最溫暖的內向人說明書》，幫助更多內向人「活用內向性格」，如今繁體中文版由「平安文化」發行。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本內向人諮詢師寫「I人使用說明書」　破迷思：根本不用改變個性

