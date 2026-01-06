暗中搞色情屢遭查獲　北市萬華3家養生館遭斷水電

▲北市警萬華分局針對三家養生館進行斷水斷電。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局屢次查獲三家養生館按摩師，私下替客人從事色情服務，分別在萬華區內江街、康定路以及萬大路，北市警局會同建管處、自來水公司、電力公司等單位，針對這三家養生館斷水斷電。

萬華分局警員於5日下午14時許，會同台北市建築管理工程處、自來水公司以及電力公司等單位人員，分別前往萬華區內江街、康定路及萬大路上共三間從事非法性交易的養生館執行斷水斷電。

警方指出，上述三家養生館屢遭檢舉違法經營色情，前均遭警方查獲有女按摩師與男客非法進行性交易，行為人及業者不僅依法裁罰及移送，更報送北市政府都發局依都市計畫法裁處。

除了開立罰鍰並勒令停止違規使用，且列為「正俗專案」執行對象2年。不料業者無視法規，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易。

萬華分局專案人員持續蒐證，待事證齊全後，分別於114年9月、10月及12月持搜索票至三處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰。

此外，業者再經報送北市政府都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電。並於5日連續執行3家斷水斷電，期對於其他心存僥倖不法業者，達到震懾效果。

萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。