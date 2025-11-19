普發1萬「直接被拿走」對象曝　他刷存摺心寒了！眾人秒勸逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

全民普發1萬元現金17日開放ATM領取，但就有網友，原本想拿這一萬塊當生活費，卻在自己不知情的情況下，錢進到了家長握有、但不給他使用的郵局帳戶。讓他更崩潰的是，補辦新的存摺後才驚覺，自己過去的獎學金「每次入帳當天就被家長轉走」，相當無奈。

原PO在Dcard發文「普發一萬被直接拿走」，說家長在他不知情的情況下，早在月初就用他的資料申請登記入帳，是11／12開始發放後，卻沒有匯入他的戶頭，他才覺得不對勁。直到11／13查詢時才發現，一萬元是被匯入家長控制的郵局帳戶，而那本存摺家長完全不讓他碰。

原PO說，自己已滿18歲，本來想把普發當成生活費，但卻被家長直接領走，而且家長前幾個月還向他借過錢。之後他乾脆把家長手上的郵局帳戶掛失、補辦新的，沒想到新拿到的存摺裡竟有多筆他「完全不知道的獎學金」，每筆在入帳當天都會被家長轉走，讓他相當震驚。

他補充，自己的生活費不是家長提供，而是打工賺來的，最近錢快花光了才一直期待普發這筆補貼，最後卻還是被拿走，難掩挫，「結果都被拿走…唉。」

看到貼文後，網友紛紛心疼留言，「怎麼可以這樣侵佔你的財產」、「往好處想，你至少只虧一萬（雖然我不知道類似的情況發生幾次了），未來有什麼事情都不要再跟家人分享了」、「拍拍你，你辛苦了，他們好過份」、「即使是親人，沒有經過同意冒領真的不行。」