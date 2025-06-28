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「超巨花蛤」成金門打卡熱點　千人齊聚海放40萬顆花蛤苗

▲▼2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮。（圖／記者林名揚翻攝)

▲花蛤裝置藝術成打卡新亮點。（圖／記者林名揚翻攝，下同)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金湖鎮公所28日於成功出海口廣場舉辦「2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮」，在成功海灘平台再度打造大型花蛤裝置藝術，並在典禮後將40萬顆花蛤苗齊放海中，吸引千人共襄盛舉，展現對海洋資源永續發展的重視。

花蛤（金門話稱：「沙ㄙㄨㄟˋ」）為金門沿海特有的代表性物產，其外型近似蛤蜊，但花蛤的顏色以白色、乳黃、褐色為主，外殼平滑、有鋸齒狀紋路或放射狀線條。因金門海域水質清澈、沙質潔淨，孕育出殼薄肉嫩、風味鮮甜的花蛤，深受民眾與旅客喜愛，隨著產業文化推廣與觀光發展，花蛤已然成為金湖鎮成功的代表物產，每年舉辦的「花蛤季」活動，吸引遊客親身體驗挖蛤樂趣，並大啖現煮花蛤傳統料理，更為金門春夏之交的重要旅遊盛事。

▲▼2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮。（圖／記者林名揚翻攝)

金湖鎮長陳文顧為提升地方觀光知名度，以「花蛤意象」為主題打造專屬地景地標，在正義里長陳偃武的協助，廣邀社區居民及地方仕紳共同參與，最終促成花蛤裝置藝術於成功海灘平台落成，花蛤裝置藝術由文化部認證之傳統匠師—泥塑剪黏藝術家蔡鴻儀創作完成，形象生動、線條柔和，象徵著金門人對大海的依戀與對傳統產業的珍視，讓花蛤不僅是一道海味，也成了金門文化的象徵之一。

▲▼2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮。（圖／記者林名揚翻攝)

典禮後接續舉行「千人魚、蛤苗放流」活動，40萬顆花蛤苗齊放海中，象徵對海洋資源永續的重視與實踐，現場民眾熱情參與、扶老攜幼，共同投入放流行列，不僅增添活動熱度，也凝聚全民保育意識，展現金湖鎮推動海洋環境永續發展的行動力。

▲▼2025金湖花蛤季千人魚、蛤苗放流暨成功花蛤裝置藝術啟用典禮。（圖／記者林名揚翻攝)

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