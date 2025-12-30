百貨公司紙袋「受刑人折的」！3萬人讚長知識　內行再曝1細節

▲示意圖，與本文無關。（圖／unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多台人瘋Threads，常常有神奇的貼文出現，最近就有一篇貼文吸引3萬人按愛心，「冷知識：新光三越的紙袋大多是受刑人折的，下面底板拿起來如果有寫號碼，是刑號」。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少人直呼「第一次知道」、「原來每天拿的紙袋背後有這段故事」。

該名網友在Threads發文表示，自己是回憶起過往經驗才想起這件事，並補充說明，並非所有新光三越紙袋都是人工製作，但過去確實有大量紙袋由監所內的「同學」負責折製，包括塞底板、打洞、穿繩等流程，尤其雙繩的大紙袋相當費工，「繩子真的很難穿，手指還會痛」。

他也坦言自己進過監獄，不是什麼光彩的事，但人已經出來、守法生活，希望大家單純把它當成一則冷知識。貼文底下釣出不少「內行人」與更生人補充，有人指出，是否為人工折製可從「提把」判斷，紙製提把多為機器生產，棉繩款則較可能是人工。

更生人路過 親曝：各大品牌都有合作

也有更生人分享，其實不只新光三越，許多知名品牌的紙袋、包裝盒、安全帽內襯、電線組裝，甚至節慶禮盒，都可能曾是受刑人的代工作業內容，「不只新光三越唷！我們各大品牌都有合作，古馳小香都有的呢！沒有我們做不到，只有你想不到。」

貼文還釣出新光三越小編回覆，「不知道的事就不多評論，我只知道今年公司有推紙袋減量，一起環保愛地球，應該也算是冷知識？」

其他人則紛紛留言，「還以為都是機器製造，這樣我會珍惜使用的！」「突然懂為什麼那紙袋這麼耐用，每一道摺痕都充滿『不能失誤』的職業精神」、「我以為是假的，結果留言看起來是真的」、「我家以前做過紙袋手工，老闆說有一些是給監獄代工，後來因為錢少的可憐我家就不做了」、「這是什麼受刑專業串，長知識了。」

