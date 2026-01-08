3使命4期許勉勵新科調查官　總統舉例台積電：客戶滿意很重要

▲總統賴清德今（8日）親臨主持調查局調查班第62期學員結業典禮。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

總統賴清德今（8日）主持法務部調查局第62期調查班結業典禮，提出3大使命、4項期許，勉勵結業學員未來在工作崗位，守護國家安全、人民生命財產安全與經濟發展安全，並堅定反統戰反滲透反併吞、全面掃蕩黑幫、從根源打擊詐騙，以及全力肅貪淨化選風，總統舉例台積電重視客戶滿意度，認為辦案「客觀數據固然重要，人民感受同樣重要」，應讓人民切身感受打擊犯罪的努力成果。

調查局第62期調查班共108人結業，今上午10點在調查局局本部舉行結業典禮，總統賴清德上午10點抵達，在場外先與全體結業學員合照，短暫受訪回應中國跨境鎮壓我國官員、持續搜救失事落海F-16飛官辛柏毅等重大事件，隨即進入會場主持結業學員宣誓等儀式。

▲▼調查局調查班第62期結業學員舉右手宣誓，總統賴清德親臨主持。（圖／記者黃哲民攝、調查局提供）

總統致詞表示，身為總統有3大使命，第一守護國家安全，第二保護全國人民生命財產安全，第三發展經濟照顧人民飯碗，這3項使命代表國家安全、社會安全、經濟安全，3安做得好，國家自然可以長治久安、人民安居樂業，3大使命也是大家共同使命。

總統希望各位結業學員秉持調查局聖潔、忠貞、堅韌不拔的精神，積極擔任維護國家、打擊重大犯罪的生力軍，尤其國家面對境外敵對勢力、日益嚴峻的威脅，還有黑道、詐騙與科技犯罪型態不斷翻新，以及年底選舉維安等重大挑戰，因此提出4項期許勉勵結業學員。

▲調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，總統賴清德親臨主持並合照。（圖／記者黃哲民攝）

首先是堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作，總統強調，沒有主權，台灣將失去一切，沒有民主，台灣將失去存在價值，為守護主權，建構完整民主防衛機制，凝聚社會團結與信任，一定要積極落實國安高層會議擬定的各項策略與行動方案，讓民主台灣繼續穩健向前行。

今陪同總統到場觀禮的高階官員，包括國家安全會議秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗、憲兵指揮部指揮官鄭禎祥與調查局長陳白立。吳釗燮擔任外交部長時的機要秘書何仁傑，因涉共諜案一審被判刑8年2月，上訴二審高院審理中，立法院日前決議要求吳自行請辭。

▲總統賴清德頒發獎狀給結業成績第一名的學員藍于妙。（圖／記者湯興漢攝）

總統對結業學員第二項期許為全面掃蕩黑幫、杜絕犯罪根源，因幫派組織不僅涉及黑金、槍、毒、詐與暴力等犯罪，甚至是中國培植「在台協力者」等問題的核心，嚴重威脅國家與社會安全，應全面性、持續性、主動性掃蕩，嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

第三，總統期許從根源打擊詐騙、向詐騙零容忍邁進，詐騙是全民公敵，更是世界各國重大治安挑戰，總統感謝調查局去年（2025年）配合高檢署第4波同步擴大打詐，動員上千名調查官，查獲高達70億元詐騙金額，超過200億元洗錢金額，但「客觀數據固然重要，人民感受同樣重要」。

總統舉例台積電是我國最大公司、全球前十大公司，對品質的要求不僅建立在科學數據上，還建立在客戶的滿意上，客戶滿意，才是對品質的最高要求，總統認為掃蕩詐騙工作，除了客觀數據不斷精進，更重要的是讓人民切身感受努力成果，應善用科技偵查、跨區整合，揪出幕後犯罪集團，從根源打擊犯罪。

▲調查局調查班第62期學員8日舉辦結業典禮，結業成績前三名學員依序為藍于妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左）。（圖／記者黃哲民攝）

第四，總統期許全力肅貪、淨化選風，為民主政治奠定更鞏固基礎，廉政是政府基本和最重要的責任，人民對政府官員的要求，也以清廉為重，總統勉勵結業學員未來要把肅貪當作重要工作，回應人民期待，不分黨派，無論何人，只要有證據，依法查辦到底、絕不寬貸，但須注意行使公權力時，務必勿枉勿縱。

總統指出，今年底將舉辦九合一選舉，一定要堅持反貪倡廉，確保選舉公正與公平，國際社會也不斷提醒，不僅今年底選舉、2028選舉，甚至以後每場選舉，境外敵對勢力都會介入，而且會應用新興科技、人工智慧介入選舉，總統希望調查局長陳白立領導調查團隊，將此工作列為重要事項辦理。

總統表示，調查局工作繁雜，舉凡資安、保防、毒品防制、經濟犯罪等，都在守備範圍，工作雖低調隱密，卻是守護民主、守護人民不可或缺的重要力量，總統感謝觀禮家屬支持自己的孩子選擇這條責任重大、充滿挑戰的路，請家屬未來繼續支持，讓調查官的工作可以更加順利。

總統也期勉結業學員不忘初衷，謹守誓言、依法行政，持續精進專業能力，不辜負人民期待與信任，更要注意自身健康和安全，政府會給調查局最大支持，一起為國家、人民、民主全力打拼。