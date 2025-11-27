宏福苑大火！受困妻幸運逃生　老公持續手機聯繫指示如何自救

▲香港宏福苑大火，直至27日早上7時仍有火苗從窗戶竄出。（圖／香港01）

文／香港01

大埔宏福苑五級火焚燒逾16小時仍未救熄，火警已造成多人死傷，消防員通宵在場灌救及搜索。宏昌閣一名男住戶火警期間外出，接獲妻子被困單位（火場）的訊息，於是一直與她保持通訊，指示她如何自救，包括用濕毛巾掩嘴和避開火源，最終等到消防員將她救出送院。

▲李先生（圖右）妻子在宏福苑大火中幸運獲救。（圖／翻攝微博）

李先生與家人住在宏昌閣23樓，今（27）日清晨他返回屋苑視察火警救援情況，並憶述說，「（昨日）3點幾接到太太微訊通知，話宏昌閣起火，佢嘗試過想走，但走唔到（她嘗試過想走，但走不到），於是返回單位。」

李先生連忙從外趕回來，但已經無從進入大廈，只能乾着急，唯有一直用電話與妻子聯絡，「一直用電話聯絡住，叫佢用濕咗嘅毛巾掩住個咀、盡量遠離啲火、見到有火嘅窗口唔好行埋去（叫她用濕了的毛巾捂住口、盡量遠離火源、看到有火的窗戶不要靠近）。」最後妻子由消防員救出。

據李先生了解，至清晨時份火勢已經受控，「只得宏昌閣燒緊，其餘熄咗（只有宏昌閣還在燒，其餘的都熄了）。」現時李太被送到大埔那打素醫院治理，他準備前往探望。

【本文獲《香港01》授權轉載。】