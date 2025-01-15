平安符亂丟「褻瀆神明」恐業力反撲！命理師曝4招處理方式

▲過期或破損的平安符若隨意丟棄，恐會招來負面影響。（示意圖／記者陳致平攝）

記者閔文昱／綜合報導

台灣民間信仰中，平安符扮演重要角色，無論出遠門、入伍當兵、外出工作，甚至守護車輛平安，都少不了平安符的保護，但平安符並非越多越好，過期或破損的平安符，若隨意丟棄，不僅褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。對此，命理師楊登嵙也分享4種處理過期或破損平安符的方式，供民眾參考。

楊登嵙指出，平安符上蓋有各大廟的神明大印，象徵神明調派天兵、天將、分身，到家中駐守或隨身保護，「平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。」然而，平安符的法力是有期限的，並非一個平安符就可以無限期使用一輩子，大部分的平安符都是為期一年，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

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至於過期或破損的平安符該如何處理？楊登嵙分享以下4種方法：

一、最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。

二、到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

三、家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

四、籤詩是給信徒了解意思，可以留下來參考紀念或拿到金爐去化掉，如果想留做紀念，其實可用手機拍下來就好，一方面環保，二方面也不用去擔心要不要燒化等問題。

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