黃子佼限制出境元旦屆滿！　高院裁定延長8月「理由曝光」

記者吳銘峯、黃資真／台北報導

藝人黃子佼收藏2259部未成年青少年性影像影片，二審改依違反個資法，判刑1年6月、緩刑4年。因限制出境、出海將於明年1月1日期滿，高院29日傳黃子佼出庭說明，但黃以身體不適為由請假，今(30日)高院考量他有多次前往國外之出入境紀錄，裁定自2026年1月2日起延長限制出境、出海8月，可抗告。

黃子佼為兒少情色網站「創意私房」的高級會員，家中電腦下載2259部兒少性影像檔案，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處8月徒刑。案經上訴，二審高院改依違反《個人資料保護法》，改判1年6月有期徒刑，但考量與37名被害人達成和解，宣告緩刑4年。目前全案上訴最高法院審理中。而二審審理期間，高院命黃子佼5月2日起限制出境、出海8個月，並具保新台幣50萬元。

因限制期限將於2026年元旦屆滿，高院遂於29日傳喚黃子佼出庭應訊，決定是否繼續限制，但黃子佼以身體不適為由向法院請假，庭訊僅進行5分鐘即結束。據了解，律師表明黃子佼深具悔意，絕對不會棄保潛逃；但檢方則認為，黃子佼有逃亡之虞，因此建請法院仍維持限制。

高等法院今天做出裁定，考量黃子佼長年以來有多次前往中國大陸、香港、日本等地的出入境紀錄，非無藉機逃亡可能，為確保日後審理及執行程序順利進行，認為有限制必要，因此裁定黃自2026年1月2日起延長限制出境、出海8月。