社會 社會焦點 保障人權

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

▲桃園市許姓現役軍人前年9月間委託沈姓男子與姓名不詳等多人，向李姓被害人索討10萬元債務，將其毆打致使胸腹等多處受傷，還造成左耳聽力受損等傷害。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲許姓現役軍人委託沈姓男子等多人，向李姓被害人索討10萬元債務，將其毆打致使胸腹等多處受傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓現役軍人與李姓男子因車禍事故衍生10萬元債務，於2023年9月間委託沈姓男子與多名姓名不詳男子，邀約李姓被害人談判，竟將李毆打導致胸腹等多處受傷，還造成左耳聽力受損等傷害，李事後向桃園警方報案提告；桃檢複訊後依傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，23歲的許姓男子為現役軍人，因與李姓男子因車禍事故衍生10萬元債務糾紛，因李遲未出面解決而心生不滿，許男於2023年9月間透過通訊軟體Msn委託23歲沈姓男子向李追討債務，並傳送李男證件翻拍照片予沈，約定事成後報酬為8萬8000元。

許、沈與姓名年籍不詳數名男子連繫後，由沈指示處理許、李之間債務糾紛，於2023年9月17日凌晨1時27分許，相約在桃園區大連三街上某處空地，許、沈等人分別駕車到場，因許與李商談債務未果而心生不滿，現場多人圍毆李男，致使李有牙齒閉鎖性骨折、胸、腹等處受有挫傷、左耳疑似創傷後聽力損失、左眼鈍傷等傷害，李男事後向桃園警方報案提告。

桃檢複訊時，許男坦承與李因車禍事故衍生10萬元債務糾紛而心生不滿，警方提供現場照片、監視畫面截圖與被害人診斷證明等佐證，檢方認為被告許、沈等2人所為係觸犯刑法之傷害罪嫌，被告與真實姓名年籍不詳之人數名涉及傷害犯行；至於告訴人認為被告2人涉犯刑法之搶奪罪涉及結夥三人以上之情形，應以刑法之加重搶奪罪嫌論處，惟被告在索討欠款或用以抵償債務，而非出於不法所有之意圖者，其行為違法，與強盜、搶奪、恐嚇取財之主觀犯罪構成要件不符，難認被告2人於案發時地要求告訴人交付款項，係出於不法所有意圖，與刑法之加重搶奪罪嫌構成要件不符，偵結依傷害罪嫌將2人起訴。

懷疑女友搞曖昧！拔釘器狂毆「還拉頭撞牆」險死　醋男判囚6年

70歲老獵人巡視獵場陳屍「急斜」　特搜「艱辛7小時」送他回家

23歲男疑輔助駕駛分心！楊梅休息站「連撞5車」釀3傷　現場畫面曝光

更多新聞
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

避免新債務負擔　陸前官員：應防止產能過剩領域大增投資

大陸部分行業產能過剩，成為棘手的經濟問題。有大陸前官員建議，對於普遍產能過剩領域，要推動優勝劣汰、兼併重組，同時防止以諸多名目大上新投資、新項目，否則可能形成新的過剩產能和債務負擔。

酒店老闆欠債8百萬　5惡煞丟雞蛋、撒冥紙被逮

酒店老闆欠債8百萬　5惡煞丟雞蛋、撒冥紙被逮

施放煙火威嚇他人險釀火災　現役軍人下場曝

施放煙火威嚇他人險釀火災　現役軍人下場曝

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

現役軍人債務揪集友人圍毆險殘桃園地檢署

