陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

▲湖南省人民醫院遭爆出院內不雅影片外流事件。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南省人民醫院一名祖姓男副院長與該院門診科室曾姓女副主任近日遭網路爆料，流出在醫院內值班時的不雅影片，質疑兩人在公務期間發生不當行為。事件曝光後，兩人均已暫停接診，醫院則隱晦地表示，正展開調查，有具體結果將會對外公佈。

《大風新聞》報導，近日，有網友反映，湖南省人民醫院一位男性副院長與該院某門診科室女性副主任存在不正當關係，質疑存在權色交易，並有疑似工作時間在值班室發生關係的不雅視頻流出，引發關注。

流出的影片架設在兩人「連結運動」的沙發正前方，疑為自行架設之鏡頭，時間顯示為2025年8月18日下午3時許。影片中，沙發上鋪著「一次性手術鋪單」（多用於手術室、換藥室），旁邊有辦公桌，事發地點疑似醫院值班室。影片流出時間則是2025年10月中旬。

該院官方網站顯示，被指涉的祖姓副院長1975年生，現年50歲，為主任醫師、教授、博士生導師，為該院泌尿科的權威，至於這名曾姓女副主任1981年生，現年44歲，也是眼科主任醫師、副教授。

事情傳開後，院內多名工作人員證實，兩人目前均已停診，一名門診人員稱「很長時間都不會有她的接診號了」，另一名科室職員表示副院長「大約三週前停診，原因不清楚，等院方通知」。

湖南省人民醫院投訴中心回應稱，院辦已注意到此事並啟動調查，宣傳部人員則表示相關部門正處理中，具體結果將於後續公佈。