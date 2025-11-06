　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫院副院長與副主任值班室連結影片流出　雙雙停診接受調查

▲湖南省人民醫院遭爆出院內不雅影片外流事件。（圖／翻攝微博）

▲湖南省人民醫院遭爆出院內不雅影片外流事件。（圖／翻攝微博，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南省人民醫院一名祖姓男副院長與該院門診科室曾姓女副主任近日遭網路爆料，流出在醫院內值班時的不雅影片，質疑兩人在公務期間發生不當行為。事件曝光後，兩人均已暫停接診，醫院則隱晦地表示，正展開調查，有具體結果將會對外公佈。

▲湖南省人民醫院遭爆出院內不雅影片外流事件。（圖／翻攝微博）

《大風新聞》報導，近日，有網友反映，湖南省人民醫院一位男性副院長與該院某門診科室女性副主任存在不正當關係，質疑存在權色交易，並有疑似工作時間在值班室發生關係的不雅視頻流出，引發關注。

流出的影片架設在兩人「連結運動」的沙發正前方，疑為自行架設之鏡頭，時間顯示為2025年8月18日下午3時許。影片中，沙發上鋪著「一次性手術鋪單」（多用於手術室、換藥室），旁邊有辦公桌，事發地點疑似醫院值班室。影片流出時間則是2025年10月中旬。

▲湖南省人民醫院遭爆出院內不雅影片外流事件。（圖／翻攝微博）

該院官方網站顯示，被指涉的祖姓副院長1975年生，現年50歲，為主任醫師、教授、博士生導師，為該院泌尿科的權威，至於這名曾姓女副主任1981年生，現年44歲，也是眼科主任醫師、副教授。

事情傳開後，院內多名工作人員證實，兩人目前均已停診，一名門診人員稱「很長時間都不會有她的接診號了」，另一名科室職員表示副院長「大約三週前停診，原因不清楚，等院方通知」。

湖南省人民醫院投訴中心回應稱，院辦已注意到此事並啟動調查，宣傳部人員則表示相關部門正處理中，具體結果將於後續公佈。

快訊／郭台銘母親辭世　享嵩壽百歲
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

