陸女花超38萬元醫美注射後「口歪臉紫」　她崩潰：以為中風了

▲女子嘴巴歪斜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名女子近日在醫美機構花費8.7萬元（人民幣，下同，約新台幣38.9萬元）接受針劑注射後，陸續出現「臉部大片瘀青、嘴角歪斜」等症狀，經診斷為周邊性顏面神經麻痺，外觀與生活機能均受到明顯影響。女子表示，醫院還以為自己中風了。

據《河南民生頻道》報導，該名女子原本希望透過針劑改善臉部輪廓，在機構建議下選擇包含除皺針、瘦臉針的療程組合，沒想到注射後隔天即出現腫脹與瘀青，第三天嘴部明顯歪斜，說話與進食困難，隨後被醫院判定疑因注射位置偏差造成神經受損。

▲女子臉部瘀青。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，涉事醫美機構表示，患者已要求封存病歷，後續溝通中選擇透過司法途徑解決，並放棄媒體介入。不過，有法律界人士指出，依相關規定，病歷封存須由醫患雙方在場確認，且僅限既有資料，單方面處理易引發爭議。

專家指出，醫美注射屬侵入性醫療行為，臉部血管與神經分布密集，稍有偏差就可能造成面癱、眼瞼下垂等後遺症。以肉毒桿菌為例，注射深度與位置若控制不當，風險極高，而瘀青則多與血管受損、凝血功能異常或技術不純熟有關。

▲醫師診斷結果。（圖／翻攝自微博）

此外，中國醫美產業監管不足也是爭議根源之一，依規定，相關機構須具備《醫療機構執業許可證》，操作人員需持有醫師執業證書及醫療美容主診資格，但實務上仍有不合規操作流竄市場。官方統計顯示，近年醫美糾紛中，與資質不全與操作不當相關的案件占比居高不下。

專家提醒，民眾若接受醫美療程，務必事前確認機構與醫師資格，了解藥劑來源與風險說明，並保留病歷、同意書與繳費紀錄。一旦出現異常症狀，應立即就醫並蒐證，避免延誤治療與權益受損。