　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女花超38萬元醫美注射後「口歪臉紫」　她崩潰：以為中風了

▲女子嘴巴歪斜。（圖／翻攝自微博）

▲女子嘴巴歪斜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名女子近日在醫美機構花費8.7萬元（人民幣，下同，約新台幣38.9萬元）接受針劑注射後，陸續出現「臉部大片瘀青、嘴角歪斜」等症狀，經診斷為周邊性顏面神經麻痺，外觀與生活機能均受到明顯影響。女子表示，醫院還以為自己中風了。

據《河南民生頻道》報導，該名女子原本希望透過針劑改善臉部輪廓，在機構建議下選擇包含除皺針、瘦臉針的療程組合，沒想到注射後隔天即出現腫脹與瘀青，第三天嘴部明顯歪斜，說話與進食困難，隨後被醫院判定疑因注射位置偏差造成神經受損。

▲女子臉部瘀青。（圖／翻攝自微博）

▲女子臉部瘀青。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，涉事醫美機構表示，患者已要求封存病歷，後續溝通中選擇透過司法途徑解決，並放棄媒體介入。不過，有法律界人士指出，依相關規定，病歷封存須由醫患雙方在場確認，且僅限既有資料，單方面處理易引發爭議。

專家指出，醫美注射屬侵入性醫療行為，臉部血管與神經分布密集，稍有偏差就可能造成面癱、眼瞼下垂等後遺症。以肉毒桿菌為例，注射深度與位置若控制不當，風險極高，而瘀青則多與血管受損、凝血功能異常或技術不純熟有關。

▲醫師診斷結果。（圖／翻攝自微博）

▲醫師診斷結果。（圖／翻攝自微博）

此外，中國醫美產業監管不足也是爭議根源之一，依規定，相關機構須具備《醫療機構執業許可證》，操作人員需持有醫師執業證書及醫療美容主診資格，但實務上仍有不合規操作流竄市場。官方統計顯示，近年醫美糾紛中，與資質不全與操作不當相關的案件占比居高不下。

專家提醒，民眾若接受醫美療程，務必事前確認機構與醫師資格，了解藥劑來源與風險說明，並保留病歷、同意書與繳費紀錄。一旦出現異常症狀，應立即就醫並蒐證，避免延誤治療與權益受損。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

工作滿檔也要擠出時間！蔡淑臻公開她的保養後援海芙電音雙波

近年來，只要蔡淑臻一現身，總能引起討論。不只是影視作品表現受到關注，她在鏡頭前展現的穩定狀態，也常被形容為「看起來很從容」。對此，她沒有給出什麼神奇祕訣，而是就是慢慢把生活調順。

不只修飾外表更提升自信　海芙電波打造亮眼年末氣色

不只修飾外表更提升自信　海芙電波打造亮眼年末氣色

蔡淑臻談「海芙電音雙波」把狀態留在對的時間裡！

蔡淑臻談「海芙電音雙波」把狀態留在對的時間裡！

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

年末不是補救，是升級！海芙電音雙波定義質感保養新標準

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

台南藝群醫美第22家中山診所開幕

關鍵字：

醫美醫美注射河南鄭州顏面神經麻痺

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面