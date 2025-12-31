日紐澳歐盟關切中共繞台軍演　外交部：中國已成國際社會麻煩製造者

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中共昨進行繞台軍演，引發國際高度關注，美日澳紐和歐盟等國也相繼發聲關切。對此，外交部今（31日）表示，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，中國企圖片面以武力及脅迫改變現狀，嚴重損害國際社會維護台海和平穩定的高度共識與共同利益，已成為國際社會的麻煩製造者，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑，尊重以規則為基礎的國際秩序，並停止破壞台海及區域和平穩定與安全。

日本外務省發言人12月31日發表談話，表示當前中國在台灣周圍舉行聯合軍演已升高台海緊張情勢，日本政府已向中國表達關切及持續密切關注相關動向；並強調台海和平穩定對國際社會至關重要，應透過對話以和平方式解決台灣相關議題。

外交部指出，中國迄今已多次在台灣周圍發動大規模軍演破壞區域和平穩定，日本政府均立即直接向中國公開表達擔憂與關切，並呼籲國際社會共同關注台海和平穩定，凸顯中國企圖片面以武力及脅迫改變現狀，嚴重損害國際社會維護台海和平穩定的高度共識與共同利益，已成為國際社會的麻煩製造者。

而澳洲外貿部也於12月31日就中國在台灣周圍進行軍演，破壞區域穩定並加劇緊張情勢發布聲明。澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，重申相關軍演不成比例且破壞穩定，已向中國直接表達關切。此外，紐西蘭外貿部也在X平台表達紐國對中國此次軍演的關切，並呼籲中國應克制及避免採取破壞和平穩定的舉動。

外交部表示，上述聲明是澳紐兩國繼今年4月後，再度公開反對任何片面改變台海現狀的舉措，並呼籲台海雙方透過對話，而非武力或脅迫解決分歧。

歐盟對外事務部（EEAS）以及英國、法國、德國等3國外交部則分別於12月30日發表聲明，嚴正關切中國近日在台灣周圍進行大規模聯合軍演，強調台海和平穩定對全球和平與繁榮的重要性，反對任何升高台海緊張局勢的片面作為。相關聲明再次展現歐洲堅定支持台海和平穩定的立場。

歐盟EEAS聲明指出，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。英國外交部聲明強調，台海和平對於全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在台海使用武力或脅迫，以及任何片面破壞現狀的作為。

法國外交部聲明指出，台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中國相關軍演行動，重申法方支持台海和平穩定，反對任何以武力與脅迫手段片面改變台海現狀。德國外交部聲明強調，中國軍演加劇台海緊張局勢並危及台海穩定，台海和平穩定對區域及國際安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀的改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

對此，外交部表示，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝，樂見美國、日本及歐盟等全球民主陣營國家持續合作反制威權主義擴張，也籲請各國持續關切台海情勢及支持台灣。

外交部強調，國際社會對於維持台海現狀的和平穩定已有高度共識，呼籲中國立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑，尊重以規則為基礎的國際秩序，並停止破壞台海及區域和平穩定與安全。我國將持續致力提升自我防衛能力，並與友盟合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同促進全球及印太區域的和平、穩定與繁榮。