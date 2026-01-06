台14甲合歡山路段開放正常通行　管制措施視狀況機動調整

▲台14甲線翠峰至大禹嶺路段路況正常，已開放正常通行。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺路段，5日夜實施預警性封閉，今晨養護工程分局派員檢視路況正常，已於上午7時解除管制恢復通行，請用路人小心行駛並注意沿線交維警示措施。

養護工程分局提醒用路人：高山氣候嚴峻，變化迅速難以預測，管制路段仍視現況機動調整；另依115年合歡山雪季公告事項：下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局呼籲欲行經台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案；相關道路行車資訊請隨時收聽警廣（FM 94.5），並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局-智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

