大陸 大陸焦點 特派現場

強制女生剪「斜面短髮」　福建中學生被醜到「哭出來」

▲▼福建三明一中要求女生剪「斜面短髮」。（圖／翻攝微博）

▲福建三明一中要求女生剪「斜面短髮」。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

台灣學校已解除髮禁多年，而大陸仍有學校對學生頭髮進行嚴格管理。近日大陸福建省三明市一所中學學生發文稱，該校新學期針對女生髮型問題推出新規定，要求女生留標準短髮且後腦勺須為斜面，不能遮耳。由於校方規定的髮型太醜，有學生因為怕剪頭髮而大哭。

《上游新聞》報導，此規定引發廣泛熱議，部分學生吐槽該髮型不僅美觀度欠佳，日常打理反而不便，「一定要留這麼醜的短髮嗎？」網路圖片顯示，學校就女生短髮規範作了明確說明，並配有正、側、背面三張示範圖。其中，背面示範圖的後腦勺髮型呈現明顯的45°斜坡狀。

該文章在網路上流傳之後，有大陸網友指認，這些學生口中所說的中學是三明一中。該校有女生表示，學校要求留短髮大家並不反感，但新規定的髮型實在難看，難以理解。

該校一名高二學生的家長也向陸媒記者表達不滿，稱孩子每次剪頭髮都極不情願，有時甚至因為怕剪頭髮會大哭。「聽孩子說，老師告知不剪髮就不要來上課」，這位家長認為學校「一刀切」規定髮型很過分，日常的關注點應該放在教學管理上，她反問，「難道剪了這樣的頭髮就能考高分嗎？」

▲▼福建三明一中要求女生剪「斜面短髮」。（圖／翻攝微博）

▲網路曝光該校「斜面短髮」示範照片。（圖／翻攝微博）

三明一中相關負責人確認，網傳的髮型規定屬實，但解釋這三張示範照片中的前兩張是2014年拍攝。「當時要求更為嚴格，女生劉海必須『不過眉』」，該負責人表示，女生剪髮要求是學校一貫傳統，已執行超過20年，目的是管理學生面貌，希望學生樸素整潔大方，「學生要有學生的樣子」。

該負責人承認，已經了解部分女生對剪短髮一事存在不同意見，但澄清「斜面短髮」並非強制要求照搬圖片中的樣子，「這個圖片只是向學生展示肯定『過關』的髮型。因為出現學生剪了短髮但不過關，被班主任要求『二次返工』的情況」。

這位負責人舉例，女生剪齊耳短髮或孫穎莎同款髮型均可，具體髮型可由班主任判斷。同時，校方也承認，「斜面短髮」的要求可能存在傳達不清的問題，後續將統一檢查標準，讓規章更清晰、易被接受。

▼「斜面短髮」引發大陸網友討論。（圖／翻攝微博）

▲▼福建三明一中要求女生剪「斜面短髮」。（圖／翻攝微博）

更多新聞
女大生慘死…IG標帳號「錢難有是扎南」！

本篇分享幾個簡單又快速的「隨性綁髮」造型，不論是微亂的半束髮，還是隨意的髮圈紮法、或是使用鯊魚夾，這種不刻意、自然流露出的慵懶美，讓整體造型看起來更加輕盈又有質感

